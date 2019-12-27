"لافروف" يكشف سر عقوبات أمريكا على خط أنابيب "التيار الشمالي -2"

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، أن الهدف من العقوبات الأمريكية المفروضة على مشروع خط أنابيب "التيار الشمالي - 2" ليس الاهتمام بأمن الطاقة في الاتحاد الأوروبي، بل الترويج للغاز الطبيعي الأمريكي وهذه منافسة غير عادلة.



وفي وقت سابق، وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب،على ميزانية الدفاع لعام 2020 بقيمة 738 مليار دولار، وتتضمن الميزانية إجراءات لمواجهة روسيا في مختلف المجالات، وفرض عقوبات على"التيار الشمالي- 2" و"التيار التركي" لنقل الغاز الروسي، بجانب تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا.



وطالبت الولايات المتحدة الشركات التي تقوم بمد أنابيب الغاز، بوقف البناء على الفور، وقد علقت شركة "اللسياس" السويسرية، التي تعمل على مد أنابيب الغاز، عملياتها بالفعل.



فيما أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن بلاده سترد بالمثل على عقوبات واشنطن ضد (التيار الشمالي-2).