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عالم

الشرق الأوسط: ميشال عون انقلب على اتفاقه مع الحريري

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 09:28 ص
ميشال عون​
ميشال عون​
مروة عنبر
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كشف مصدر مقرب من رؤساء الحكومة اللبنانيين السابقين، عن رفض ​الرئيس ميشال عون​ المواصفات التي وضعها رئيس حكومة ​تصريف الأعمال​ ​سعد الحريري،​ لتشكيل حكومة إنقاذ من اختصاصيين لمرحلة انتقالية لمدة ستة أشهر.

وأضاف المصدر، فى تصريحاته للشرق الأوسط، أن الرئيس عون​ اشترط أن تتشكل الحكومة من تكنوقراط وسياسيينن بحجة أن التركيبة التي يقترحها الحريري تفتقر إلى قاعدة سياسية تمثيلية في البرلمان تتولى الدفاع عنها، وهذا ما قاله بوضوح في لقاء تلفزيونى.

وحول الأسباب التي أملت على عون موافقته على المواصفات التي وضعها الحريري، لكنه بادر إلى تجييرها لمصلحته فور إعلان زعيم ​المستقبل​ عزوفه عن الترشح ل​رئاسة الحكومة​، أفاد المصدر بأن هذا التصرف يؤكد أن الرئيس عون سرعان ما انقلب على التسوية التي أبرمها مع الحريري، رغم أنها أخذت تتهاوى وتكاد تكون من الماضي.

وأشار المصدر إلى أن الإعداد لإطاحة الحريري، تمهيدا لشن حملة منظمة تستهدف الحريرية السياسية لم يبدأ مع اعتذاره عن الترشح لرئاسة الحكومة وإنما بوشر في التخطيط له منذ استقالة الحكومة، وفقا لما نقله موقع النشرة عن الشرق الأوسط.

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