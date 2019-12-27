-
الجمعة 27 ديسمبر 2019 الموافق 01 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مصطفى بكري: أردوغان يسعى إلى إنقاذ عملائه في ليبيا بأي ثمن

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 09:16 ص
مصطفى بكري
مصطفى بكري
ياسمين محمود
طباعة
أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الشعب التونسي لن يقبل أن يكون داعمًا للإرهاب أو خنجرًا في ظهر أشقائه الليبيين، موضحًا أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يسعى إلى إنقاذ عملائه في ليبيا بأي ثمن.

وقال "بكري" في سلسلة تغريدات متتالية علي حسابه الشخصي على موقع "تويتر": "أردوغان أراد أن يبحث له عن مخرج من العزلة المفروضة حوله فقرر أن يفرض نفسه ويزور تونس وأن يحرجها أمام الرأي العام ويدفع بوزير داخلية السراج العميل ليتحدث عن إئتلاف جديد داعم لحكم الميليشيات ضد حكم الشرعيه ممثله في مجلس النواب والجيش الوطني والحكومة المؤقته".

وأضاف "بكري": "فإذا بالشعب التونسي يعلن للرفض والإدانه، مما إضطر الرئيس التونسي إلى تكذيب أردوغان وعميله فتحي باشاغا، شعب تونس العربي لن يقبل أن يكون داعمًا للإرهاب أو خنجرًا في ظهر أشقائه الليبيين، أردوغان يسعى إلى إنقاذ عملائه في ليبيا بأي ثمن، وينسى أن جيش ليبيا العظيم بات على الأبواب لحسم الأمر لصالح وحدة الأرض والشعب.

وواصل "بكري": عندما تطلب حكومة السراج من أردوغان رسميًا تدخلًا عسكريًا وإرسال قوات بريه وبحرية وجوية إلي ليبيا فاعلم أنها الخيانة، وعودة للاستعمار من جديد بعد 109 أعوام من إنسحاب المحتل العثماني من ليبيا وتسليم البلاد إلي المستعمر الإيطالي، شعب ليبيا العظيم لن يقبل باحتلال أرضه ونهب ثروته مقابل كرسي السراج وعصابته.

وأردف: "ما رأي القبائل العربية الليبية الحرة في دعوة السراج للاستعمار التركي لإحتلال ليبيا من جديد ونهب ثروات شعبها، وهل يمكن أن تقبل هذه القبائل بمن يدنس أرضها ويستعبد أهلها وينتهك شرفها، أحفاد عمر المختار لن يقبلوا، بل سيحولوا ليبيا إلى مقبرة لأردوغان وعصابته".

واختتم: "أتوقع أن يخرج شوية العملاء والخونه الذين صدعوا رؤوسنا بالحديث عن الحرية والكرامه من قنوات الأتراك الإخوانيه ليهللوا للاستعمار التركي واحتلاله لبلد عربي جديد كما فعلوا خلال غزوته للأراضي السورية والعراقية، الخائن يظل موصومًا بالخيانة مهما سعى إلى تبرير خيانته".

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين

أمطار على القاهرة.. "الأرصاد" تعلن تفاصيل طقس الجمعة‎

منذ حوالي 15 ساعة

أحدهم مُنع من الوقوف أمام قبر الرسول.. هؤلاء الفنانون تعرضوا للهجوم بسبب أدوارهم

منذ حوالي 18 ساعة

بدون خبرة.. الحكومة تطلب موظفين للعمل

منذ حوالي 13 ساعة

ضبط 5 أطلقوا الرصاص على جواهرجي في العياط

الصور

image description

محافظ أسوان يستقبل وفد الكنيسة الإنجيلية (صور)

image description

أهالي طنطا يمسحون دموع أيتام عروسين: حضرنا بدعوة الفيس (صور)

image description

المرافق تحاصر الباعة الجائلين في موسم الأقصر السياحي

image description

حملات مكثفة لإزالة إشغالات شواطئ الإسكندرية (صور)

image description

قوافل طبية من جامعة طنطا لرعاية أبناء البحر الأحمر (صور)

الأكثر قراءة

بدون خبرة.. الحكومة تطلب موظفين للعمل

آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة شويكار

فرض غرامة على شراء السجائر من الباعة الجائلين فى فرنسا

"خيانة السراج".. حكومة "الوفاق" تطلب دعمًا عسكريا تركيا

أيام زمان

أحدهم مُنع من الوقوف أمام قبر الرسول.. هؤلاء الفنانون تعرضوا للهجوم بسبب أدوارهم

الوجه الخفى لـ منيرة المهدية.. دبرت مؤامرات لـ أم كلثوم وأشاعت أنها تعرضت للاغتصاب

«صبرًا آل يوسف».. أسرار صراع يوسف شاهين مع السباعي وإدريس

حكاية وفاة عبد المنعم إبراهيم مكتئبًا.. «سبب غريب بين الفنانين»

نجم الساعة

أحدهم مُنع من الوقوف أمام قبر الرسول.. هؤلاء الفنانون تعرضوا للهجوم بسبب أدوارهم

الصحة

أنظمة غذائية تُفقد البصر (دراسة)

علماء يعملون على جهاز ذاكرة يشبه الدماغ

دراسة: صعوبات النوم وقت الحمل تؤثر على وزن الجنين

أهم النصائح للوقاية من الأمراض المزمنة

الرئيس نيوز

العثور على قبور تاريخية في مكة المكرمة من القرن الـ 13

الرئاسة الفلسطينية ترفض إجراء الانتخابات بمعزل عن القدس

القبض على 50 متهمًا بالتحرش في السعودية

وهبة: سكان الأرض معرضون للانقراض بسبب الإرهاب.. ومصر مركز لمقاومته

منوعات

فرض غرامة على شراء السجائر من الباعة الجائلين فى فرنسا

سر خطورة إقلاع وهبوط الطائرات

العثور على قبور تاريخية فى مكة المكرمة

"اللسان للشم".. أغرب الدراسات فى عام 2019

كشكول

انتظام اليوم الثاني لمعرض" ثورة شعب ضد الإرهاب" بفنون حلوان

قوافل جامعة طنطا تستقبل المرضى فى مستشفى شلاتين المركزى

«دفء الشتاء حق» مبادرة بإدارة كفرالشيخ التعليمية

حروب الأجيال والمنافسة الرقمية في مؤتمر بإعلام بني سويف

إسلام سياسي

صوفية الجزائر تقدم واجب العزاء فى "قائد صالح"

«المنشد على الهلباوى»: الإنشاد الدينى له مذاق خاص فى حضرة سيدنا الحسين

منتصر عمران: تراجع الإخوان عن المخططات منهج تسير عليه منذ حسن البنا

الإمام الأكبر: وصايا الأنبياء أكدت على الأخوة بين الناس

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
عبدالرحمن الرافعى.. القومية المصرية والعصر العثمانى
مدحت بشاى
ياللى كرهتوا الفنون وجهلتوا محاسنها
جمال طه
الأزمة الليبية واشتعال لهيب «حرب الغاز»
ماجد حبته
مطبخ أو «غُرزة» قرطاج!
المزيد

الثقافة

عروض لكورال الأطفال والفنون الشعبية بثقافة مطروح

فريق "أبيض في أسود" يطلق مبادرة "المسرح رسالة"

وائل خورشيد يكتب: حاسة الصمت

منتصر القفاش: كتابة حسن عبد الموجود فى "عين القط" تفاجئ القارئ

صفحتنا ع الفيس بوك