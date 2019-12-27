مصطفى بكري: أردوغان يسعى إلى إنقاذ عملائه في ليبيا بأي ثمن

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الشعب التونسي لن يقبل أن يكون داعمًا للإرهاب أو خنجرًا في ظهر أشقائه الليبيين، موضحًا أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يسعى إلى إنقاذ عملائه في ليبيا بأي ثمن.



وقال "بكري" في سلسلة تغريدات متتالية علي حسابه الشخصي على موقع "تويتر": "أردوغان أراد أن يبحث له عن مخرج من العزلة المفروضة حوله فقرر أن يفرض نفسه ويزور تونس وأن يحرجها أمام الرأي العام ويدفع بوزير داخلية السراج العميل ليتحدث عن إئتلاف جديد داعم لحكم الميليشيات ضد حكم الشرعيه ممثله في مجلس النواب والجيش الوطني والحكومة المؤقته".



وأضاف "بكري": "فإذا بالشعب التونسي يعلن للرفض والإدانه، مما إضطر الرئيس التونسي إلى تكذيب أردوغان وعميله فتحي باشاغا، شعب تونس العربي لن يقبل أن يكون داعمًا للإرهاب أو خنجرًا في ظهر أشقائه الليبيين، أردوغان يسعى إلى إنقاذ عملائه في ليبيا بأي ثمن، وينسى أن جيش ليبيا العظيم بات على الأبواب لحسم الأمر لصالح وحدة الأرض والشعب.



وواصل "بكري": عندما تطلب حكومة السراج من أردوغان رسميًا تدخلًا عسكريًا وإرسال قوات بريه وبحرية وجوية إلي ليبيا فاعلم أنها الخيانة، وعودة للاستعمار من جديد بعد 109 أعوام من إنسحاب المحتل العثماني من ليبيا وتسليم البلاد إلي المستعمر الإيطالي، شعب ليبيا العظيم لن يقبل باحتلال أرضه ونهب ثروته مقابل كرسي السراج وعصابته.



وأردف: "ما رأي القبائل العربية الليبية الحرة في دعوة السراج للاستعمار التركي لإحتلال ليبيا من جديد ونهب ثروات شعبها، وهل يمكن أن تقبل هذه القبائل بمن يدنس أرضها ويستعبد أهلها وينتهك شرفها، أحفاد عمر المختار لن يقبلوا، بل سيحولوا ليبيا إلى مقبرة لأردوغان وعصابته".



واختتم: "أتوقع أن يخرج شوية العملاء والخونه الذين صدعوا رؤوسنا بالحديث عن الحرية والكرامه من قنوات الأتراك الإخوانيه ليهللوا للاستعمار التركي واحتلاله لبلد عربي جديد كما فعلوا خلال غزوته للأراضي السورية والعراقية، الخائن يظل موصومًا بالخيانة مهما سعى إلى تبرير خيانته".