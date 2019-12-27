أمطار غزيرة بالغربية.. والمحافظ يوجه بالاستعداد تحسبًا لأي حوادث

شهدت محافظة الغربية، صباح اليوم الجمعة، حالة من عدم الاستقرار في الطقس، حيث هطلت أمطار غزيرة على معظم الأنحاء، مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة، وتحولت الشوارع الرئيسية والميادين إلى برك نتيجة تراكم مياه الأمطار في الشوارع.



من جانبه، وجه محافظ الغربية، رؤساء المدن والأحياء بضرورة قيام المسئولين عن النظافة بشفط مياه الأمطار الراكدة وتكثيف تواجد سيارات الإسعاف على الطرق السريعة، تحسبًا لوقوع أي حوادث، مضيفًا: أن هناك غرف عمليات بالمحافظة وبكل مركز ومدينة لتلقي جميع البلاغات والتعامل معها في وقتها.

