-
الجمعة 27 ديسمبر 2019 الموافق 01 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أمطار غزيرة بالغربية.. والمحافظ يوجه بالاستعداد تحسبًا لأي حوادث

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 09:05 ص
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
شهدت محافظة الغربية، صباح اليوم الجمعة، حالة من عدم الاستقرار في الطقس، حيث هطلت أمطار غزيرة على معظم الأنحاء، مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة، وتحولت الشوارع الرئيسية والميادين إلى برك نتيجة تراكم مياه الأمطار في الشوارع.

من جانبه، وجه محافظ الغربية، رؤساء المدن والأحياء بضرورة قيام المسئولين عن النظافة بشفط مياه الأمطار الراكدة وتكثيف تواجد سيارات الإسعاف على الطرق السريعة، تحسبًا لوقوع أي حوادث، مضيفًا: أن هناك غرف عمليات بالمحافظة وبكل مركز ومدينة لتلقي جميع البلاغات والتعامل معها في وقتها.

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين

أمطار على القاهرة.. "الأرصاد" تعلن تفاصيل طقس الجمعة‎

منذ يوم

القبض على بلطجية العجمى.. هاجموا صاحب محل ملابس بالسلاح الأبيض

منذ حوالي 19 ساعة

فيديو تعليق سفير الصين على تعذيب مسلمى الإيغور

منذ حوالي 13 ساعة

ضبط 5 أطلقوا الرصاص على جواهرجي في العياط

الصور

image description

محافظ أسوان يستقبل وفد الكنيسة الإنجيلية (صور)

image description

أهالي طنطا يمسحون دموع أيتام عروسين: حضرنا بدعوة الفيس (صور)

image description

المرافق تحاصر الباعة الجائلين في موسم الأقصر السياحي

image description

حملات مكثفة لإزالة إشغالات شواطئ الإسكندرية (صور)

image description

قوافل طبية من جامعة طنطا لرعاية أبناء البحر الأحمر (صور)

الأكثر قراءة

بدون خبرة.. الحكومة تطلب موظفين للعمل

آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة شويكار

فرض غرامة على شراء السجائر من الباعة الجائلين فى فرنسا

"خيانة السراج".. حكومة "الوفاق" تطلب دعمًا عسكريا تركيا

أيام زمان

أحدهم مُنع من الوقوف أمام قبر الرسول.. هؤلاء الفنانون تعرضوا للهجوم بسبب أدوارهم

الوجه الخفى لـ منيرة المهدية.. دبرت مؤامرات لـ أم كلثوم وأشاعت أنها تعرضت للاغتصاب

«صبرًا آل يوسف».. أسرار صراع يوسف شاهين مع السباعي وإدريس

حكاية وفاة عبد المنعم إبراهيم مكتئبًا.. «سبب غريب بين الفنانين»

نجم الساعة

أحدهم مُنع من الوقوف أمام قبر الرسول.. هؤلاء الفنانون تعرضوا للهجوم بسبب أدوارهم

الصحة

أنظمة غذائية تُفقد البصر (دراسة)

علماء يعملون على جهاز ذاكرة يشبه الدماغ

دراسة: صعوبات النوم وقت الحمل تؤثر على وزن الجنين

أهم النصائح للوقاية من الأمراض المزمنة

الرئيس نيوز

العثور على قبور تاريخية في مكة المكرمة من القرن الـ 13

الرئاسة الفلسطينية ترفض إجراء الانتخابات بمعزل عن القدس

القبض على 50 متهمًا بالتحرش في السعودية

وهبة: سكان الأرض معرضون للانقراض بسبب الإرهاب.. ومصر مركز لمقاومته

منوعات

فرض غرامة على شراء السجائر من الباعة الجائلين فى فرنسا

سر خطورة إقلاع وهبوط الطائرات

العثور على قبور تاريخية فى مكة المكرمة

"اللسان للشم".. أغرب الدراسات فى عام 2019

كشكول

انتظام اليوم الثاني لمعرض" ثورة شعب ضد الإرهاب" بفنون حلوان

قوافل جامعة طنطا تستقبل المرضى فى مستشفى شلاتين المركزى

«دفء الشتاء حق» مبادرة بإدارة كفرالشيخ التعليمية

حروب الأجيال والمنافسة الرقمية في مؤتمر بإعلام بني سويف

إسلام سياسي

صوفية الجزائر تقدم واجب العزاء فى "قائد صالح"

«المنشد على الهلباوى»: الإنشاد الدينى له مذاق خاص فى حضرة سيدنا الحسين

منتصر عمران: تراجع الإخوان عن المخططات منهج تسير عليه منذ حسن البنا

الإمام الأكبر: وصايا الأنبياء أكدت على الأخوة بين الناس

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
عبدالرحمن الرافعى.. القومية المصرية والعصر العثمانى
مدحت بشاى
ياللى كرهتوا الفنون وجهلتوا محاسنها
جمال طه
الأزمة الليبية واشتعال لهيب «حرب الغاز»
ماجد حبته
مطبخ أو «غُرزة» قرطاج!
المزيد

الثقافة

عروض لكورال الأطفال والفنون الشعبية بثقافة مطروح

فريق "أبيض في أسود" يطلق مبادرة "المسرح رسالة"

وائل خورشيد يكتب: حاسة الصمت

منتصر القفاش: كتابة حسن عبد الموجود فى "عين القط" تفاجئ القارئ

صفحتنا ع الفيس بوك