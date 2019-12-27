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اقتصاد

النفط يبلغ أعلى مستوى في 3 أشهر

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 08:57 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة، لتبلغ أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر بعد أن أظهرت بيانات إنفاقا قياسيا للمستهلكين الأمريكيين عبر الإنترنت، مما أثار الثقة في أكبر اقتصاد في العالم قبل النهاية المأمولة للحرب التجارية بين واشنطن وبكين.

وبحلول الساعة 0612 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت ستة سنتات أو 0.1 %إلى 67.98 دولار للبرميل، بعد أن صعدت إلى 68.10 دولار وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر.

وصعدت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 11 سنتا أو 0.2 %إلى 61.79 دولار للبرميل.

وأظهر مسح يوم الخميس، أن مشتريات المستهلكين الأمريكيين عبر الإنترنت في موسم العطلة، بلغت مستوى قياسيا فاق توقعات المحللين ودفع الأسهم الأمريكية للارتفاع.

وتتلقى أسعار النفط، الدعم أيضا من آمال قوية في أن العام الجديد سيشهد نهاية لحرب الرسوم التجارية الممتدة منذ فترة طويلة بين الولايات المتحدة والصين، وهو النزاع الذي ألقى بظلاله على آفاق نمو الاقتصاد العالمي وخلف تساؤلات بشأن مستقبل الطلب على الخام.

وظهر التأثير المستمر من فترة طويلة للنزاع التجاري مجددا في بيانات من اليابان، ثالث أكبر اقتصاد في العالم، اليوم الجمعة، كشفت انكماش الإنتاج الصناعي للشهر الثاني في نوفمبر.

لكن سعر برنت قفز ما يزيد عن الربع منذ بداية 2019، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط نحو 35 % بدعم من تحركات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين آخرين من بينهم روسيا لكبح الإنتاج.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، اتفقت أوبك وحلفاؤها على تمديد وزيادة تلك التخفيضات.

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