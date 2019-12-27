أنظمة غذائية تُفقد البصر (دراسة)

أفادت دراسة جديدة، بأن الوجبات الغذائية الغنية باللحوم الحمراء والأطعمة الدسمة، يمكن أن تساعد في تحفيز السبب الرئيسي لفقدان البصر لدى كبار السن الأمريكيين.



وتوصلت الدراسة، التي أجريت فى كلية «بوفالو للصحة العامة والمهن الصحية» في بوفالو بنيويورك، إلى أن الأشخاص الذين تناولوا وجبات غذائية غربية نموذجية كانوا أكثر عرضة بثلاث مرات للإصابة بحالة عينية تسرق رؤيتك المركزية، تنكس البقعة الصفراء المرتبط بالعمر.



وقالت الدكتورة "آمى ميلن"، الأستاذ فى كلية بوفالو: "يعرف الأشخاص أن النظام الغذائي يؤثر على مخاطر القلب والأوعية الدموية وخطر السمنة، لكن الجمهور قد لا يعرف أن النظام الغذائي يمكن أن يؤثر على فقدان البصر، ويحدث الضمور البقعي المرتبط بالعمر عند تلف جزء من العين يسمى البقعة.



كما يحدث هذا أحيانًا عندما تنمو الرواسب المسماة "دروسن" على البقعة، أو يمكن أن يحدث عندما تستمر الأوعية الدموية الجديدة في تكوين الدم وتسربه؛ مما يؤدي إلى تندب البقعة، وفقًا للأكاديمية الأمريكية لطب العيون: "علم الوراثة والتدخين من عوامل الخطر المعروفة للإصابة بالتنكس البقعي المرتبط بالعمر".



ووجد الباحثون، أن الأشخاص الذين يتناولون نظامًا غذائيًا غربيًا أكثر عرضة للإصابة بمرض الضمور البقى التنكسى "AMD" المتأخر، وتشمل الأطعمة المرتبطة بارتفاع المخاطر، اللحوم الحمراء والمعالجة، الدهون مثل السمن والزبدة، منتجات الألبان عالية الدسم، فضلا عن الأطعمة المقلية.



وقال الباحثون، إن النظام الغذائى هو أحد الطرق التي قد تكون قادرة على تعديل خطر فقدان البصر مثل الضمور البقعى المرتبط بالتقدم فى العمر، خاصة فى حال كان الشخص يعانى من تاريخ عائلي وراثي للمرض.

