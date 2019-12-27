طريقة جديدة لتخزين ثاني أكسيد الكربون من عوادم السيارات

شجعت مكافحة تغير المناخ، مجموعة من العلماء في سويسرا على استخدام طريقة بارعة للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن المركبات التجارية التي تعمل بالوقود الأحفوري.



وتعد وسائل النقل المسؤول الرئيسي، عن حوالى 30% من إجمالي انبعاثات ثانى أكسيد الكربون فى أوروبا، منها 70% مصدرها المركبات التي تسير على الطريق.



وفي محاولة للتغلب على هذه المشكلة، قد يبدو خيار الاتجاه إلى الاستعانة بالسيارات الكهربائية سهلا جدا للاستخدام الشخصي، لكن ينشأ التحدي الحقيقي عندما يتعلق الأمر بتقليل الانبعاثات الناتجة عن المركبات التجارية مثل الشاحنات والحافلات؛ لذلك توصل فريق من العلماء السويسريين في كلية "لوزان" الاتحادية للفنون التطبيقية "EPFL" في سويسرا إلى حل جديد لهذه المشكلة من خلال التقاط ثاني أكسيد الكربون مباشرة في نظام عادم الشاحنات وتسييله في صندوق على سطح السيارة، ثم يتم تسليم ثانى أكسيد الكربون السائل إلى محطة خدمة، حيث يتم تحويله إلى وقود تقليدي باستخدام الطاقة المتجددة.



ويتم تنسيق المشروع من قبل مجموعة هندسة العمليات الصناعية وأنظمة الطاقة بقيادة "فرانسوا ماريشال"، في كلية لوزان الاتحادية للفنون التطبيقية.



ويقترح العلماء، الجمع بين العديد من التقنيات المطورة من قبل كلية لوزان للفنون التطبيقية، لالتقاط ثانى أكسيد الكربون وتحويله من غاز إلى سائل فى عملية تسترجع معظم الطاقة المتوفرة على متن الطائرة، مثل الحرارة من المحرك.