-
الجمعة 27 ديسمبر 2019 الموافق 01 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

طريقة جديدة لتخزين ثاني أكسيد الكربون من عوادم السيارات

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 08:39 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
طباعة
شجعت مكافحة تغير المناخ، مجموعة من العلماء في سويسرا على استخدام طريقة بارعة للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن المركبات التجارية التي تعمل بالوقود الأحفوري.

وتعد وسائل النقل المسؤول الرئيسي، عن حوالى 30% من إجمالي انبعاثات ثانى أكسيد الكربون فى أوروبا، منها 70% مصدرها المركبات التي تسير على الطريق.

وفي محاولة للتغلب على هذه المشكلة، قد يبدو خيار الاتجاه إلى الاستعانة بالسيارات الكهربائية سهلا جدا للاستخدام الشخصي، لكن ينشأ التحدي الحقيقي عندما يتعلق الأمر بتقليل الانبعاثات الناتجة عن المركبات التجارية مثل الشاحنات والحافلات؛ لذلك توصل فريق من العلماء السويسريين في كلية "لوزان" الاتحادية للفنون التطبيقية "EPFL" في سويسرا إلى حل جديد لهذه المشكلة من خلال التقاط ثاني أكسيد الكربون مباشرة في نظام عادم الشاحنات وتسييله في صندوق على سطح السيارة، ثم يتم تسليم ثانى أكسيد الكربون السائل إلى محطة خدمة، حيث يتم تحويله إلى وقود تقليدي باستخدام الطاقة المتجددة.

ويتم تنسيق المشروع من قبل مجموعة هندسة العمليات الصناعية وأنظمة الطاقة بقيادة "فرانسوا ماريشال"، في كلية لوزان الاتحادية للفنون التطبيقية.

ويقترح العلماء، الجمع بين العديد من التقنيات المطورة من قبل كلية لوزان للفنون التطبيقية، لالتقاط ثانى أكسيد الكربون وتحويله من غاز إلى سائل فى عملية تسترجع معظم الطاقة المتوفرة على متن الطائرة، مثل الحرارة من المحرك.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 12 ساعة

"خيانة السراج".. حكومة "الوفاق" تطلب دعمًا عسكريا تركيا

منذ حوالي 17 ساعة

الخلافات تزعزع حكومة السراج

منذ حوالي 13 ساعة

ضبط 5 أطلقوا الرصاص على جواهرجي في العياط

منذ يوم

القبض على بلطجية العجمى.. هاجموا صاحب محل ملابس بالسلاح الأبيض

الصور

image description

محافظ أسوان يستقبل وفد الكنيسة الإنجيلية (صور)

image description

أهالي طنطا يمسحون دموع أيتام عروسين: حضرنا بدعوة الفيس (صور)

image description

المرافق تحاصر الباعة الجائلين في موسم الأقصر السياحي

image description

حملات مكثفة لإزالة إشغالات شواطئ الإسكندرية (صور)

image description

قوافل طبية من جامعة طنطا لرعاية أبناء البحر الأحمر (صور)

الأكثر قراءة

بدون خبرة.. الحكومة تطلب موظفين للعمل

آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة شويكار

فرض غرامة على شراء السجائر من الباعة الجائلين فى فرنسا

"خيانة السراج".. حكومة "الوفاق" تطلب دعمًا عسكريا تركيا

أيام زمان

أحدهم مُنع من الوقوف أمام قبر الرسول.. هؤلاء الفنانون تعرضوا للهجوم بسبب أدوارهم

الوجه الخفى لـ منيرة المهدية.. دبرت مؤامرات لـ أم كلثوم وأشاعت أنها تعرضت للاغتصاب

«صبرًا آل يوسف».. أسرار صراع يوسف شاهين مع السباعي وإدريس

حكاية وفاة عبد المنعم إبراهيم مكتئبًا.. «سبب غريب بين الفنانين»

نجم الساعة

أحدهم مُنع من الوقوف أمام قبر الرسول.. هؤلاء الفنانون تعرضوا للهجوم بسبب أدوارهم

الصحة

أنظمة غذائية تُفقد البصر (دراسة)

علماء يعملون على جهاز ذاكرة يشبه الدماغ

دراسة: صعوبات النوم وقت الحمل تؤثر على وزن الجنين

أهم النصائح للوقاية من الأمراض المزمنة

الرئيس نيوز

العثور على قبور تاريخية في مكة المكرمة من القرن الـ 13

الرئاسة الفلسطينية ترفض إجراء الانتخابات بمعزل عن القدس

القبض على 50 متهمًا بالتحرش في السعودية

وهبة: سكان الأرض معرضون للانقراض بسبب الإرهاب.. ومصر مركز لمقاومته

منوعات

فرض غرامة على شراء السجائر من الباعة الجائلين فى فرنسا

سر خطورة إقلاع وهبوط الطائرات

العثور على قبور تاريخية فى مكة المكرمة

"اللسان للشم".. أغرب الدراسات فى عام 2019

كشكول

انتظام اليوم الثاني لمعرض" ثورة شعب ضد الإرهاب" بفنون حلوان

قوافل جامعة طنطا تستقبل المرضى فى مستشفى شلاتين المركزى

«دفء الشتاء حق» مبادرة بإدارة كفرالشيخ التعليمية

حروب الأجيال والمنافسة الرقمية في مؤتمر بإعلام بني سويف

إسلام سياسي

صوفية الجزائر تقدم واجب العزاء فى "قائد صالح"

«المنشد على الهلباوى»: الإنشاد الدينى له مذاق خاص فى حضرة سيدنا الحسين

منتصر عمران: تراجع الإخوان عن المخططات منهج تسير عليه منذ حسن البنا

الإمام الأكبر: وصايا الأنبياء أكدت على الأخوة بين الناس

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
عبدالرحمن الرافعى.. القومية المصرية والعصر العثمانى
مدحت بشاى
ياللى كرهتوا الفنون وجهلتوا محاسنها
جمال طه
الأزمة الليبية واشتعال لهيب «حرب الغاز»
ماجد حبته
مطبخ أو «غُرزة» قرطاج!
المزيد

الثقافة

عروض لكورال الأطفال والفنون الشعبية بثقافة مطروح

فريق "أبيض في أسود" يطلق مبادرة "المسرح رسالة"

وائل خورشيد يكتب: حاسة الصمت

منتصر القفاش: كتابة حسن عبد الموجود فى "عين القط" تفاجئ القارئ

صفحتنا ع الفيس بوك