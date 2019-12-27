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اقتصاد

السياحة بأسوان تتوقع ارتفاع الإشغال إلى 90% مع الكريسماس

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 08:38 ص
أسوان
أسوان
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قال رئيس غرفة شركات السياحة بأسوان، خيرى محمد على، إن الموسم السياحى الحالى مبشر جدا بتوافد عدد كبير من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات على مدن المحافظة، خاصة أسوان وأبوسمبل وإدفو وكوم أمبو، بالتزامن مع احتفالات أعياد الميلاد.

وأوضح خيرى، فى تصريح، أنه من المتوقع أن تزيد نسب الإشغال السياحى للفنادق العائمة والثابتة لتصل إلى نحو 90% مع احتفالات رأس السنة الجديدة الميلادية الجديدة، مؤكدا أن الأفواج السياحية التى تزور أسوان حاليًا تحرص على الاستمتاع بزيارة المعالم السياحية والأثرية ومنها معابد فيلة وأبوسمبل وكوم أمبو وإدفو وكلابشة والمسلة الناقصة، علاوة على السد العالى والرحلات النيلية والبيوت النوبية والحديقة النباتية ومتحفى النوبة والنيل ومقابر النبلاء والسوق السياحى، وغيرهم من المواقع السياحية والأثرية داخل أسوان.

ونوه رئيس غرفة شركات السياحة بأسوان، بأن الموسم السياحى الحالى مبشر، ويعد من أفضل المواسم السياحية خلال السنوات الأخيرة، فى ظل ما تتمتع به أسوان من مقومات سياحية وأثرية تجذب أنظار العالم من مختلف الجنسيات.

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