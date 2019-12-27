برلماني: التوسع في مشروعات الإنتاج الحيواني يقلل حجم الاستيراد

أكد الدكتور البدري ضيف، عضو لجنة الزراعة والري واستصلاح الأراضي بمجلس النواب، أن التوسع في المشروعات القومية الخاصة بالإنتاج الحيواني، تساهم في تقليل حجم الاستيراد، وتراجع الأسعار في الفترة المقبلة.



وأشاد "البدري" باهتمام القيادة السياسية بهذا الملف، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ توليه يولي اهتمامًا بالغًا بتوفير احتياجات المواطنين، من خلال الاعتماد على الإنتاج المحلي.



وأشار، إلى أن هذه المشروعات تعمل على تأمين الاحتياجات اليومية من اللحوم والألبان، مشددًا على ضرورة استكمال باقي المشروعات والتوسع فيها بكل ربوع مصر.



وطالب عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، الحكومة بالعمل على دعم الحملات القومية لتحصين الماشية ضد الأمراض، بما يساهم في تأمين حياة المواطنين، وإعداد الدراسات اللازمة لتحسين السلالات لزيادة الإنتاج من اللحوم والألبان.



وشدد على ضرورة العمل أيضًا على تطوير المجازر والحجر البيطري، بما يساهم في الحد من انتشار الأمراض، وزيادة توعية المواطنين بمواجهة الذبح خارج السلخانات.



وفي هذا الإطار، جدد البدري ضيف، عضو مجلس النواب، مطالبته، بالإسراع في إقرار تعديل قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، والذي يقر عقوبات رادعة للذبح خارج المجازر.



وأوضح النائب، أن عقوبات الذبح خارج المجازر المعمول بها حاليا تشجع الجزارين على عدم الالتزام بالذبح داخل المجازر، مشيرا إلى أن التعديل التشريعي، وضع عقوبات مشددة على ذلك لإلزام الجميع بالقانون.



وقال النائب: الذبح داخل المجازر يمنع وصول الأمراض للمواطنين، بما يساهم أيضا في توفير ما تنفقه الدولة على العلاج من بعض الأمراض.