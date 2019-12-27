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تكنولوجيا

جوجل تكشف عن ميزة بحث جديدة للفعاليات القريبة

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 08:29 ص
جوجل
جوجل
أ ش أ
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كشفت شركة "جوجل" الأمريكية، عن ميزة بحث جديدة تتعلق بالأحداث القريبة من المستخدم، والتي تظهر الفعاليات القريبة ومواعيدها.

وأوضحت "جوجل" وفقا لقناة "سكاي نيوز عربية"، اليوم الجمعة، أنه عند إدخال عبارة "الأحداث القريبة مني" في نطاق البحث، تظهر صفحة فرعية تتضمن الأحداث والفعاليات القريبة ومواعيدها، ومعلومات متعلقة مثل التذاكر وكيفية الحضور، كما يمكن تخصيص البحث بشكل أكبر عن طريق كتابة كلمات مثل حفلة موسيقية أو مسرحية أو مهرجان أو مؤتمر.

وأشارت الشركة، إلى أنه يوجد على الجانب السفلي من الموقع الإلكتروني الخاص بها، قائمة قابلة للتمرير تتضمن الأحداث، التي تم التوصل إليها في المحيط القريب من المستخدم، بما في ذلك وصف موجز وصورة صغيرة.

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