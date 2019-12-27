الصحف تبرز مباحثات السيسي مع رئيس وزراء إيطاليا وبابا الفاتيكان

تصدر نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي، اهتمامات صحف القاهرة الصادرة اليوم الجمعة، التي أبرزت تأكيد الرئيس السيسي خلال اتصال هاتفي أجراه مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، رفض مصر كل التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي الليبي.



كما برز في الصحف، إعلان الرئيس السيسي، خلال اتصال هاتفي مع البابا فرنسيس بابا الفاتيكان أمس، تقدير مصر لجميع القيادات الدينية الدولية على مستوى العالم باختلاف أطيافهم خاصة قيادات الفاتيكان.



وذكرت صحيفة «الأهرام»، أن الرئيس السيسي، خلال اتصال هاتفي أجراه مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، رفض مصر كل التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي الليبي، مشددا على ثوابت الموقف المصري الداعم استقرار ليبيا وأمنها وتفعيل إرادة الشعب الليبي، كما أكد مساندة جهود الجيش الوطني الليبي في مكافحة الإرهاب والقضاء على التنظيمات الإرهابية التي تمثل تهديدا ليس لليبيا فقط بل للأمن الإقليمي ومنطقة البحر المتوسط.



ونقلت الصحيفة عن الرئاسة، أن الاتصال تناول عددا من الموضوعات ذات الصلة بالعلاقة الثنائية الاستراتيجية بين البلدين، حيث أكد الجانبان الحرص على تطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات، وأعربا عن تطلعهما لمواصلة العمل على دفع العلاقات المتميزة بين البلدين، وتطرق الاتصال إلى التعاون المشترك بين الجانبين بشأن التحقيقات الجارية في مقتل الطالب الايطالي "ريجيني"، حيث جدد الرئيس تأكيده استمرار الجهود للكشف عن ملابسات القضية من أجل الوصول إلى الجناة وتقديمهم للعدالة.



ونقلت الصحيفة عن رئيس الوزراء الإيطالي، تأكيده سعي بلاده لحل الوضع الراهن وتسوية الأزمة الليبية التي تمثل تهديدا لأمن المنطقة بأكملها، وذلك بهدف إعادة الاستقرار إلى ليبيا وتمكينها من استعادة قوة وفاعلية مؤسساتها، حيث تم التوافق على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة في هذا الإطار.



وفي نشاط رئاسي آخر، ذكرت صحيفة «الأخبار» أن الرئيس السيسي أكد تقدير مصر لجميع القيادات الدينية الدولية على مستوى العالم باختلاف أطيافهم خاصة قيادات الفاتيكان.



وشدد الرئيس، خلال اتصال هاتفي أجراه أمس مع بابا الفاتيكان البابا فرنسيس، على العلاقات القوية التي تجمع مصر بهم لاسيما في ظل النهج الحالي لمصر في إرساء قيم التعايش وحرية العبادة واحترام الآخر، وأشار إلى أن ذلك النهج يهدف إلى ترسيخ ثقافة ستنطلق من مصر لتنتشر في المنطقة بطبيعة الحال.



ونقلت الصحيفة عن الرئيس السيسي، قوله إنه في المقابل هناك ضرورة -على الجانب الآخر- لتفهم خصوصية واختلاف ثقافة المنطقة بما تضمه من مبادئ، وهو الأمر الذي يتطلب التفاعل مع تلك الثقافة بفهم عميق في إطار من القبول والاحترام.



إلى ذلك، ذكرت صحيفة «الجمهورية» أن مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام بحث مع وفد من أئمة ليبيا أوجه التعاون الديني بين الدار وليبيا، خاصة في مجال مواجهة التطرف والإرهاب.



ونقلت الصحيفة تأكيد المفتي عمق العلاقات التاريخية المصرية الليبية والتواصل العلمي والديني بين علماء البلدين عبر التاريخ، مضيفا أن دار الإفتاء في حربها ضد الإرهاب اتخذت العديد من الإجراءات التي من شأنها مواجهة هذا الخطر الذي بات يهدد الجميع.



وأضافت أن المفتي قال إن التماسك المجتمعي أمر أساسي في بناء كل دولة وقوتها، مشيرا إلى التجربة المصرية الرائدة في العيش المشترك بين المسلمين والمسيحيين عبر التاريخ التي تتسم بالمحبة والمودة والوئام.



وفي الشأن المحلي، سلطت صحيفة "الأهرام" الضوء على أول اجتماع لمجلس الوزراء بتشكيله الجديد، حيث شدد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة التنسيق الكامل ومنح تكليفات وصلاحيات محددة لنواب الوزراء من أجل نجاح خطة إعداد صف ثان وثالث من القيادات في كل وزارة ومحافظة وهي الخطة التي تستهدفها الدولة خلال الفترة الحالية بناء على تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وأشارت الصحيفة، إلى أن مدبولى طالب بالوقوف على جميع جوانب العمل في كل وزارة والبناء على ما تم تحقيقه من إنجازات ودراسات لاستكمالها وتنفيذها، مشددا على أهمية مكافحة الفساد بجميع صوره وأشكاله وتوخي الموضوعية الشديدة والتجرد في اختيار الكوادر البشرية، وقال إن الحكومة ستحرص على تنفيذ التكليفات الخاصة بالتواصل المستمر مع المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم والاعتماد على الحلول والمبادرات المبتكرة خارج الإطار التقليدي واطلاع المواطنين على واقع التحديات التي تواجه الدولة والإنجازات والتطورات الجارية بشأن المشروعات والجهود التي تقوم بها مختلف الوزارات.



وفي السياق ذاته، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن رئيس الوزراء توجه - عقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء - إلى ميدان التحرير حيث تفقد أعمال تطوير الميدان برفقة وزراء الآثار والسياحة والتنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ومحافظ القاهرة.



وأضافت أن رئيس الوزراء استمع -خلال الجولة- إلى موقف أعمال التطوير التي يجري العمل عليها خلال الفترة الحالية، والتي تنفذها شركة "المقاولون العرب"، حيث بدأ العمل فعليا في أعمال زراعة النخيل وأشجار الزيتون في المنطقة المحيطة بالميدان وإزالة اللافتات التي تحجب واجهات العمارات ذات الطراز العمراني المتميز، وكذا تجهيز صينية الميدان؛ تمهيدا لنقل المسلة الفرعونية لتزين صينية الميدان، فضلا عن دهان واجهات المحلات والعمارات لكي يكون هناك تناسق للمنطقة التاريخية وسيضم الميدان أيضا نافورة وأعمالا مائية وإضاءات.



وأشارت الصحيفة أن رئيس الوزراء تفقد -أيضا- أعمال التطوير والتجميل أعلى جراج التحرير.

أمنيا، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن أجهزة الأمن بوزارة الداخلية واصلت جهودها المكثفة لتأمين احتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد والانتشار الأمني المكثف وغير المسبوق بكافة مديريات الأمن تفعيلا للخطة الأمنية الخاصة بتأمين الاحتفالات، فضلا عن تكثيف الخدمات بكافة المنشآت الحيوية والعامة لتوفير الأجواء المناسبة أثناء الاحتفالات.



وأضافت الصحيفة، أنه تم تحديد حرم آمن حول الكنائس والمنشآت مع مراجعة كاميرات المراقبة ونشر عناصر الشرطة السرية وتعزيز القوات حول جميع المنشآت العامة والاستراتيجية، كما تم عمل ارتكازات أمنية ونقاط تفتيش في جميع المحافظات بالقرب من أماكن الاحتفالات ومراجعة كافة الإجراءات الأمنية بإشراف اللواء عادل جعفر مساعد الوزير لقطاع الأمن الوطني واللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.



خارجيا، نشرت صحيفة "الأهرام" حوارا أجرته مع مستشار العلاقات الخارجية السابق للرئيس الأمريكي الدكتور وليد فارس حيث أكد أن المستقبل بالشرق الأوسط سيكون للمجتمعات المدنية وليس للإسلام السياسي، مبينا أن الحراك الشعبي ضد الإخوان وإيران في المنطقة أحد تجليات ثورة 30 يونيو العظيمة في مصر.