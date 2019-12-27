ارتفاع عدد قتلى تحطم الطائرة فى كازاخستان إلى 9 أشخاص

ذكرت سلطات الطيران في كازاخستان أن ما لا يقل عن 9 أشخاص بينهم 6 أطفال قتلوا في سقوط طائرة كانت تقل 95 راكبا وطاقما من خمسة أفراد قرب مدينة ألما آتا في الدولة الواقعة في وسط آسيا اليوم الجمعة.



وقالت هيئة الطيران المدني بكازاخستان في بيان إن الطائرة كانت متجهة صوب العاصمة نور سلطان و"لم تتمكن من مواصلة الصعود خلال الإقلاع لتصطدم بسور أسمنتي " ومبنى صغير.



وأضافت "عدد القتلى حاليا تسعة أشخاص".



وقالت الهيئة ومطار الما اتا إن أجهزة الطوارئ تعمل في الموقع لإخراج الناجين.



وكانت وزارة الصناعة وتطوير البنية التحتية في كازاخستان، أعلنت أنه بعد الإقلاع من مطار "ألما-آتا"، بدأت الطائرة "بيك إير" بالهبوط، واخترقت سياجا خرسانيا واصطدمت بمبنى من طابقين، وقتل سبعة أشخاص في حادث التحطم.