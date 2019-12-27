فتيات محجبات يغنين ترانيم "الكريسماس" بأحد الكنائس فى لبنان

فى واقعة غريبة، أحيت عدد من الفتيات المحجبات ترانيم الكريسماس بأحد الكنائس فى لبنان، الأمر الذى تفاعل معه رواد مواقع التواصل الاجتماعى، وفقًا لما ذكره موقع "claudeelkhal" الفرنسى.



ويعانى اللبنانيون، من العنف بسبب اختلاف الديانات هناك، الأمر الذى جعل مبادرة الفتيات المحجبات سلاح قوى للحد من العنف بين المسلمين والمسيحيين.



تنتمى الفتيات الذين شاركوا الترانيم بالكنيسة إلى مؤسسة "جوقة" للأيتام، التى جاءت لتغني بعيد الميلاد في كنيسة "سانت إيلي" في بيروت، فهى ليست المرة الأولى بل وسبق أنهم غنوا الترانيم من قبل داخل أحد الكنائس.



وفى لقاء صحفى للمسئول عن الفتيات، أكد أن الفتيات تدربن على الترانيم منذ حوالى شهر، وذلك من أجل إرسال رسائل لزعماء الإرهاب فى العالم، أن الدين لله وكل الأشخاص أخوة.