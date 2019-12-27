ميتسوبيشى إكليبس تحقق التصنيف الأعلى فى اختبارات الأمان

أعلنت الشركة اليابانية العريقة لصناعة السيارات ميتسوبيشي موتورز، أن طرازها الأنيق "إكليبس كروس" موديل العام القادم 2020 قد استطاع تحقيق وحصد أعلى درجات الأمان والسلامة.



وجاء الإعلان بعد أن استطاع طراز "إكليبس كروس" من اجتياز اختبارات تصنيف الأمان والسلامة بفئة 5 نجوم، والذي يجرى من خلال الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة لأكثر من 30 عاما.



وقدمت السيارة أداء جيدا للغاية خلال تقييمات الاصطدام، حيث حصدت 4 نجوم من 5 نجوم لأمان وسلامة السائق، و5 نجوم من 5 نجوم في اختبارات التصادم الأمامي.



بالإضافة إلى حصولها على 5 نجوم من 5 نجوم في اختبارات الاصطدامات الجانبية، و4 نجوم من 5 نجوم في اختبار التمرير.



وفي هذا السياق، صرح "كاسون جروفر" أحد المسئولين عن سيارة ميتسوبيشي "إكليبس كروس" موديل 2020 قائلًا: "دائمًا الأولوية والأهمية الكبرى لسلامة عملائنا على الطريق، واليوم وبعد حصولنا على تقييم الـ 5 نجوم من الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة، أثبتنا كفاءة وجهود مهندسينا العظيمةـ خاصة على صعيد الأمان والسلامة".