تباين مؤشرات الأسهم اليابانية فى الجلسة الصباحية

أنهت الأسهم اليابانية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة على تباين.



وتراجع مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 95ر2 نقطة، أو ما يعادل 01ر0%، ليصل إلى 27ر23921 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).



بينما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 78ر4 نقطة، أو ما يعادل 28ر0%، ليصل إلى 98ر1735 نقطة.