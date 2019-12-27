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اقتصاد

تباين مؤشرات الأسهم اليابانية فى الجلسة الصباحية

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 05:36 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أنهت الأسهم اليابانية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة على تباين.

وتراجع مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 95ر2 نقطة، أو ما يعادل 01ر0%، ليصل إلى 27ر23921 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).

بينما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 78ر4 نقطة، أو ما يعادل 28ر0%، ليصل إلى 98ر1735 نقطة.

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