-
الجمعة 27 ديسمبر 2019 الموافق 01 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

عزيزة جلال.. عودة للمسرح بعد انقطاع دام 34 عامًا

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 05:33 ص
جريدة الدستور
إسلام جمال
طباعة
استطاعت الفنانة عزيزة جلال، جذب الكثير من محبى الطرب فى العالم العالم العربى، وذلك بعدما عادت إلى الغناء بعد انقطاع دام أكثر من 34 عامًا، وذلك من خلال مهرجان "شتاء طنطورة" على مسرح العلا، وقبل بدء الحفل شعرت ببعض من الارتباك حيث وجهت كلمة للجمهور شكرتهم على الحضور، موضحة أنها لم تغب عنهم وأنها عادت بمحبتهم.

في عام 1985 كانت لحظة اعتزال الفنانة عزيزة جلال، بعد مشوار لم يكن كبيرًا عشر سنوات فقط من الغناء، لتعود مجددًا إلى الساحة الفنية، معلنة بذلك أن المعدن الأصيل لا يصدأ، لتعيد معها الكثير من الذكريات التى ارتبط بها الكثيرون.

عزيزة جلال بنت المغرب التى تألقت فى القاهرة
عزيزة جلال، مغنية مغربية. ولدت بمدينة مكناس المغربية، حيث تابعت تعليمها بمدارس المدينة هناك، وفي حوالي عام 1975 شاركت في مسابقات البرنامج الغنائي (مواهب) الذي كان يشرف عليه الأستاذ عبدالنبي الجيراري، وفيه غنت أغنيات أسمهان ونالت إعجاب الحضور.

ما أن وصلت عزيزة جلال القاهرة، حتى بدأت التحضير لأغنيات من تأليف أهم المؤلفين والملحنين في مصر مثل السنباطي والطويل والموجي وبليغ وسيد مكاوي، والذين كانوا في حالة تعطش لظهور مثل هذا الصوت منذ وفاة عبدالحليم حافظ الذي أوجد حالة من التنافس بين الكتّاب والملحنين.

أشهر أغانيها
الأغنية الأولى كانت "الا اول ما تقابلنا" من كلمات الشاعر مأمون الشناوي والذي غنى من كلماته نجوم الغناء في مصر والوطن العربي ومن ألحان الموسيقار محمد الموجي، والذي خرج من حالة الفراغ التي كان يحياها بسبب ندرة الأصوات آنذاك.

ومن إبداعهما ايضًا "الموجي والشناوي" كانت الأغنية الثانية "بتصالحني حبة.. وبتخاصمني حبة "، والتى علقت في أذهان الكثيرين.

وكان من الطبيعي أن تتوالى الألحان بعد ذلك، من ألحان الموسيقار رياض السنباطي غنت العديد من الأغنيات منها "والتقينا" شعر مصطفى عبدالرحمن، والقصيدة الدينية "الزمزمية" شعر أحمد بن سودة و"زي ما أنت" و"من أنا" ومن ألحان كمال الطويل من حقك تعاتبني وروحي فيك، سيد مكاوي « يالله بنا نتقابل سوا »، وأغنيتها الشهيرة "مستنياك" وحرمت الحب عليا كانتا من تلحين الموسيقار بليغ حمدي، ومنك واليك لـ حلمي بكر.

تعرضها للتنمر بسبب نظارتها الطبية
لا يمكن للمستمع أو المشاهد أن ينسى إطلالة عزيزة جلال على خشبة المسرح أو التلفزيون أو على أغلفة الأسطوانات والشرائط الغنائية، فهي صاحبة شكل مميز جدا وبنظارتها عُرِفت وأحبها الناس.

فقد كانت عزيزة جلال أول مطربة عربية تضع النظارات الطبية خلال حفلاتها الحية والمسجلة نظرا لضعف بصرها وقد قامت عزيزة جلال بعملية جراحية لعينيها بالولايات المتحدة تكللت بالنجاح في بداية الثمانينات.

وكانت تعانى أيضًا من مشكلة "الحول" الأمر الذى جعلها تتعرض للتنمر في بداية مشوارها الفنى، حيث واجهت هذه المشكلة بصوتها العذب القوى.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحدهم بسبب "إحراق فيلمه".. تجارب وحيدة لمطربين في السينما

دوللي شاهين تٌثير أزمة بـ"يا حلو صبح" وصناع الأغنية يلجأون للقضاء

أيمن الحكيم: بليغ حمدي جدد شباب أم كلثوم بتلحين 12 أغنية (فيديو)

طبعًا أحباب.. جدا "2".. حكايات إبراهيم داود عن نجوم الأدب والغناء

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 19 ساعة

مصرع 6 وإصابة 5 في حادث انقلاب أتوبيس مدرسة بأسيوط

منذ حوالي 15 ساعة

الخلافات تزعزع حكومة السراج

منذ حوالي 15 ساعة

داعية يكشف سبب منع الشهيد من دخول الجنة (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

بكري: الشعب التونسي وجه صفعة قوية لأردوغان

الصور

image description

محافظ أسوان يستقبل وفد الكنيسة الإنجيلية (صور)

image description

أهالي طنطا يمسحون دموع أيتام عروسين: حضرنا بدعوة الفيس (صور)

image description

المرافق تحاصر الباعة الجائلين في موسم الأقصر السياحي

image description

حملات مكثفة لإزالة إشغالات شواطئ الإسكندرية (صور)

image description

قوافل طبية من جامعة طنطا لرعاية أبناء البحر الأحمر (صور)

الأكثر قراءة

بدون خبرة.. الحكومة تطلب موظفين للعمل

آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة شويكار

"خيانة السراج".. حكومة "الوفاق" تطلب دعمًا عسكريا تركيا

نص بيان البيت الأبيض عن مكالمة السيسى وترامب

أيام زمان

أحدهم مُنع من الوقوف أمام قبر الرسول.. هؤلاء الفنانون تعرضوا للهجوم بسبب أدوارهم

الوجه الخفى لـ منيرة المهدية.. دبرت مؤامرات لـ أم كلثوم وأشاعت أنها تعرضت للاغتصاب

«صبرًا آل يوسف».. أسرار صراع يوسف شاهين مع السباعي وإدريس

حكاية وفاة عبد المنعم إبراهيم مكتئبًا.. «سبب غريب بين الفنانين»

نجم الساعة

أحدهم مُنع من الوقوف أمام قبر الرسول.. هؤلاء الفنانون تعرضوا للهجوم بسبب أدوارهم

الصحة

دراسة: صعوبات النوم وقت الحمل تؤثر على وزن الجنين

أهم النصائح للوقاية من الأمراض المزمنة

دراسة: زيادة وزن الأم يؤثر على ذكاء الطفل

دراسة: الشوفان على الفطار يحمي من السكتة الدماغية

الرئيس نيوز

الرئاسة الفلسطينية ترفض إجراء الانتخابات بمعزل عن القدس

القبض على 50 متهمًا بالتحرش في السعودية

وهبة: سكان الأرض معرضون للانقراض بسبب الإرهاب.. ومصر مركز لمقاومته

الجيش السوداني ردا على أردوغان: ليس لدينا مرتزقة في ليبيا

منوعات

فرض غرامة على شراء السجائر من الباعة الجائلين فى فرنسا

سر خطورة إقلاع وهبوط الطائرات

العثور على قبور تاريخية فى مكة المكرمة

"اللسان للشم".. أغرب الدراسات فى عام 2019

كشكول

قوافل جامعة طنطا تستقبل المرضى فى مستشفى شلاتين المركزى

«دفء الشتاء حق» مبادرة بإدارة كفرالشيخ التعليمية

حروب الأجيال والمنافسة الرقمية في مؤتمر بإعلام بني سويف

السجن عام لطالبة وآخرين لتعاطي الحشيش والاستروكس بالإسكندرية

إسلام سياسي

صوفية الجزائر تقدم واجب العزاء فى "قائد صالح"

«المنشد على الهلباوى»: الإنشاد الدينى له مذاق خاص فى حضرة سيدنا الحسين

منتصر عمران: تراجع الإخوان عن المخططات منهج تسير عليه منذ حسن البنا

الإمام الأكبر: وصايا الأنبياء أكدت على الأخوة بين الناس

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
عبدالرحمن الرافعى.. القومية المصرية والعصر العثمانى
مدحت بشاى
ياللى كرهتوا الفنون وجهلتوا محاسنها
جمال طه
الأزمة الليبية واشتعال لهيب «حرب الغاز»
ماجد حبته
مطبخ أو «غُرزة» قرطاج!
المزيد

الثقافة

عروض لكورال الأطفال والفنون الشعبية بثقافة مطروح

فريق "أبيض في أسود" يطلق مبادرة "المسرح رسالة"

وائل خورشيد يكتب: حاسة الصمت

منتصر القفاش: كتابة حسن عبد الموجود فى "عين القط" تفاجئ القارئ

صفحتنا ع الفيس بوك