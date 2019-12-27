سقوط طائرة بالقرب من مطار "ألما تي" بكازاخستان

سقطت طائرة على متنها 100 شخص بالقرب من مدينة "ألما تي" بكازاخستان حسبما أفادت "سكاى نيوز " في نبأ عاجل.



وأعلنت سلطات مطار "ألما تي" مقتل سبعة أشخاص في تحطم طائرة "بيك آير" بحسب لجنة الطيران المدني في كازاخستان.



وأضافت سلطات المطار أن أجهزة الطوارئ تعمل في الموقع، مؤكدة وجود أشخاص على قيد الحياة على متن الطائرة.



وأعلنت وزارة الصناعة وتطوير البنية التحتية في كازاخستان، أنه بعد الإقلاع من مطار "ألما-آتا"، بدأت الطائرة "بيك إير" بالهبوط، واخترقت سياجا خرسانيا واصطدمت بمبنى من طابقين، وقتل سبعة أشخاص في حادث التحطم.



ووفقا للوزارة، فقدت الرحلة رقم زد 2100، التابعة لشركة طيران "بيك اير" المتجهة من ألما- آتا إلى نور سلطان، ارتفاعها خلال الإقلاع واخترقت سياج خرساني، واصطدمت بمبنىً من طابقين.



وجاء في البيان: "بدأت عمليات الإنقاذ على الفور ولم يحدث حريق، ويتم إجلاء الركاب وطاقم الطائرة. في الوقت الحالي، بلغ عدد القتلى 7 أشخاص".