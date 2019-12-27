حريق يلتهم حوش وجرار زراعي في سوهاج

تمكنت الحماية المدنية في محافظة سوهاج، من السيطرة على حريق نشب في حوش بناحية جزيرة شندويل، أسفر عن التهام الحوش بالكامل، بالإضافة إلى جرار زراعي.



كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، تبلغ لمركز شرطة جزيرة شندويل بنشوب حريق بحوش بناحية جزيرة شندويل، وتبين نشوب الحريق بحوش مشيد بالبلوك الأبيض ومسقوف بالبوص وأفلاق النخيل، يملكه "ع ش ت ع 39 سنة عامل" ويقيم بذات الناحية.



وامتد الحريق لجرار زراعي "بدون لوحات معدنية ملكه"، وتم السيطرة علي الحريق وإخماده، وبسؤال المذكور قرر بمضمون ما تقدم ورجح أن يكون سبب الحريق حدوث ماس كهربائي، وأضاف باحتراق الجرار الزراعي وكمية من البوص وأفلاق النخيل ونفي الشبهة الجنائية.

