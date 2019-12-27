تكريم مهدى عياشى بعد فوزه فى "ذا فويس"

تلقى المتسابق التونسي، مهدي عياشي، تكريما من بلاده، بمناسبة فوزه في الموسم الخامس من برنامج المواهب الغنائية "ذا فويس"، المذاع على فضائية "إم بي سي".



وكرم وزير الشؤون الثقافية بتونس، محمد زين العابدين، مهدي عياشي، وأهدى له الدرع الوطني للثقافة.



توج التونسي مهدي عياشي، السبت الماضي، بلقب "أحلى صوت في العالم العربي"، ضمن الموسم الخامس من برنامج "ذا فويس - أحلى صوت" لاكتشاف المواهب، الذي تقدمه شبكة تلفزيون "إم بي سي" التلفزيونية السعودية.



واختار الجمهور عياشي ضمن ثلاثة متسابقين آخرين تنافسوا على الوصول إلى المرحلة النهائية في الموسم الخامس من البرنامج.



وانتزع عياشي المرتبة الأولى في البرنامج الفني الذي يحظى بنسبة متابعة عربية عالية. وبجانب اللقب تشمل جائزة عياشي إنتاج ألبوم غنائي من شركة بلاتينيوم ريكوردز السعودية.