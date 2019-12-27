-
الجمعة 27 ديسمبر 2019 الموافق 01 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

"اللسان للشم".. أغرب الدراسات فى عام 2019

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 05:05 ص
جريدة الدستور
طباعة
أجرى العلماء في جميع أنحاء العالم، دراسات كثيرة في مختلف المجالات مثل الصحة، وعلم الاجتماع، وعلم الأحياء، لكن عام 2019 شهد دراسات تعتبر غريبة.

فيما يلي مجموعة من أغرب الدراسات هذا العام، وفق موقع "ليف سينس" الإلكتروني:
البحث عن الحمض النووي لوحش البحيرة
وفقًا للأسطورة، يعيش وحش في بحيرة لو نيس الأسكتلندية منذ 1000 عام. ولكن دراسة هذا العام، أظهرت أن البحيرة خالية من أي علامات على الحمض النووي للوحش. وبعد سحب علماء الوراثة أكثر من 250 عينة من مياه البحيرة الشاسعة وفحص الحمض النووي في كل منها، عثروا على آثار وراثية لأكثر من 3 آلاف نوع من الكائنات التي تعيش في البحيرة وما حولها، بما فيها الأسماك، والغزلان، والخنازير، والبكتيريا، والبشر. لكن الفريق لم يعثر على دليل على وجود زواحف عملاقة أو ديناصورات مائية.

نباتات تأكل السحالي
درس العلماء باستفاضة نبات ساراسينيا بوربوريا المفترس للحشرات، واكتشفوا أنه لا يقتصر على افتراس الحشرات، ويفترس نوعًا من السحالي الصغيرة تدعى سحالي السمندل.
وأخذ الباحثون عينات من النبات في حديقة مقاطعة ألغونكوين في أونتاريو بكندا، ووجدوا أن حوالي 20% منها العينات تحتوي على بقايا من سحالي السمندل.

اللسان للشم
كشفت دراسة في أبريل (نيسان) الماضي، أن خلايا الذوق لدى البشر تتفاعل بنفس الطريقة التي تتفاعل بها خلايا استشعار الرائحة في الممرات الأنفية مع الروائح، فعند ملامسة الرائحة لإحدى خلايا الذوق في اللسان، تطلق الأخيرة إشارة مشابهة للإشارات التي تطلقها خلايا الشم من الأنف إلى الدماغ.

أشجار تتبرع بالماء
في أعماق غابة نيوزيلندية عثر العلماء على أشجار صنوبرية يصل طولها إلى 50 مترًا، تنقل نهارًا الماء والمواد الغذائية من الجذور إلى الأوراق، وفي الليل تضخ هذه الأشجار ما بقي من الماء والعناصر الغذائية إلى جيرانها من النباتات الأخرى.

الصوت المرتفع يبخر الماء
اكتشف علماء أمريكيون أن تسليط صوت مرتفع تتجاوز قوته 270 ديسبيل، على أي سائل، من شأنه تغليته، ليطلق كميات كبيرة من البخار.

بعوض يكره الموسيقى
أظهرت دراسة نشرت في مارس(آذار)الماضي، في دورية طبية أمريكية، أن نشاط حشرات البعوض في امتصاص الدماء والتزاوج، ينخفض كثيرًا عند سماع الموسيقى.
ويقول الباحثون إن الموسيقى الصاخبة قد تصبح بديلًا صديقًا للبيئة، أفضل من المبيدات الحشرية الكيميائية لأنها قد تصرف انتباه البعوض وتمنعه من مهاجمة البشر.

مادة سائلة وصلبة في آن واحد
كشف العلماء مادة تدعى "أوبليك" تتميز بخصائص صلبة وسائلة في الوقت نفس، وتغير خصائصها بشكل ذاتي حسب تفاعلها مع غيرها من المواد. وجرب العلماء المادة، بتسليط ضغط قوي عليها بين لوحين، وكانت ردة فعلها، التحول من سائلة إلى صلبة.
ويقول العلماء إن المادة يمكن استخدامها في ردم التشققات، والحفر بشكل مؤقت لتفادي الحوادث الخطيرة في الطرقات.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 18 ساعة

فيديو تعليق سفير الصين على تعذيب مسلمى الإيغور

منذ حوالي 8 ساعات

بكري: الشعب التونسي وجه صفعة قوية لأردوغان

منذ حوالي 15 ساعة

داعية يكشف سبب منع الشهيد من دخول الجنة (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

ضبط 5 أطلقوا الرصاص على جواهرجي في العياط

الصور

image description

محافظ أسوان يستقبل وفد الكنيسة الإنجيلية (صور)

image description

أهالي طنطا يمسحون دموع أيتام عروسين: حضرنا بدعوة الفيس (صور)

image description

المرافق تحاصر الباعة الجائلين في موسم الأقصر السياحي

image description

حملات مكثفة لإزالة إشغالات شواطئ الإسكندرية (صور)

image description

قوافل طبية من جامعة طنطا لرعاية أبناء البحر الأحمر (صور)

الأكثر قراءة

بدون خبرة.. الحكومة تطلب موظفين للعمل

آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة شويكار

"خيانة السراج".. حكومة "الوفاق" تطلب دعمًا عسكريا تركيا

نص بيان البيت الأبيض عن مكالمة السيسى وترامب

أيام زمان

أحدهم مُنع من الوقوف أمام قبر الرسول.. هؤلاء الفنانون تعرضوا للهجوم بسبب أدوارهم

الوجه الخفى لـ منيرة المهدية.. دبرت مؤامرات لـ أم كلثوم وأشاعت أنها تعرضت للاغتصاب

«صبرًا آل يوسف».. أسرار صراع يوسف شاهين مع السباعي وإدريس

حكاية وفاة عبد المنعم إبراهيم مكتئبًا.. «سبب غريب بين الفنانين»

نجم الساعة

أحدهم مُنع من الوقوف أمام قبر الرسول.. هؤلاء الفنانون تعرضوا للهجوم بسبب أدوارهم

الصحة

دراسة: صعوبات النوم وقت الحمل تؤثر على وزن الجنين

أهم النصائح للوقاية من الأمراض المزمنة

دراسة: زيادة وزن الأم يؤثر على ذكاء الطفل

دراسة: الشوفان على الفطار يحمي من السكتة الدماغية

الرئيس نيوز

الرئاسة الفلسطينية ترفض إجراء الانتخابات بمعزل عن القدس

القبض على 50 متهمًا بالتحرش في السعودية

وهبة: سكان الأرض معرضون للانقراض بسبب الإرهاب.. ومصر مركز لمقاومته

الجيش السوداني ردا على أردوغان: ليس لدينا مرتزقة في ليبيا

منوعات

فرض غرامة على شراء السجائر من الباعة الجائلين فى فرنسا

سر خطورة إقلاع وهبوط الطائرات

العثور على قبور تاريخية فى مكة المكرمة

"اللسان للشم".. أغرب الدراسات فى عام 2019

كشكول

قوافل جامعة طنطا تستقبل المرضى فى مستشفى شلاتين المركزى

«دفء الشتاء حق» مبادرة بإدارة كفرالشيخ التعليمية

حروب الأجيال والمنافسة الرقمية في مؤتمر بإعلام بني سويف

السجن عام لطالبة وآخرين لتعاطي الحشيش والاستروكس بالإسكندرية

إسلام سياسي

صوفية الجزائر تقدم واجب العزاء فى "قائد صالح"

«المنشد على الهلباوى»: الإنشاد الدينى له مذاق خاص فى حضرة سيدنا الحسين

منتصر عمران: تراجع الإخوان عن المخططات منهج تسير عليه منذ حسن البنا

الإمام الأكبر: وصايا الأنبياء أكدت على الأخوة بين الناس

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
عبدالرحمن الرافعى.. القومية المصرية والعصر العثمانى
مدحت بشاى
ياللى كرهتوا الفنون وجهلتوا محاسنها
جمال طه
الأزمة الليبية واشتعال لهيب «حرب الغاز»
ماجد حبته
مطبخ أو «غُرزة» قرطاج!
المزيد

الثقافة

عروض لكورال الأطفال والفنون الشعبية بثقافة مطروح

فريق "أبيض في أسود" يطلق مبادرة "المسرح رسالة"

وائل خورشيد يكتب: حاسة الصمت

منتصر القفاش: كتابة حسن عبد الموجود فى "عين القط" تفاجئ القارئ

صفحتنا ع الفيس بوك