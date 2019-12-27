-
الجمعة 27 ديسمبر 2019 الموافق 01 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أمريكا تقترح نظامًا لتحديد هوية الطائرات المسيرة عن بعد

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 07:28 ص
جريدة الدستور
طباعة
كشف منظمون أمريكيون عن اقتراح لإلزام الطائرات المسيّرة الخاصة باستخدام نظام لتحديد الهوية عن بعد، بما يشبه رخصة إلكترونية للتعريف عن الطائرة، وذلك في إطار الجهود التي تبذل لضمان سلامة الطيران.

وسيخضع الاقتراح الذي تقدمت به إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية لفترة انتظار تمتد لشهرين يتم خلالها تلقي التعليقات والاعتراضات قبل تبني حكم نهائي.

وقال مسؤولون إن التنظيم الجديد يساعد على كشف تهديدات محتملة، وبالتالي يمكّن المسؤولين الأمنيين من مواجهتها.

وقالت وزيرة النقل الأمريكية إيلين تشاو، التي تخضع ادارة الطيران الفيدرالية لسلطتها، إن "تقنيات تحديد الهوية عن بعد ستعمل على تعزيز السلامة والأمن"، من خلال السماح للوكالات الفيدرالية ب"تحديد هوية الطائرات المسيّرة التي تحلق في نطاق سلطاتها القضائية".

ووفقا للاقتراح المقدم فإن هذا الشرط الأساسي سيمكّن المسؤولين من تحديد هوية أي طائرة مسيّرة وهوية مشغّلها وبالتالي مساعدة وكالات الأمن على اتخاذ قرار فيما اذا كان هناك حاجة لاتخاذ إجراءات ل"التقليل من أي خطر ملموس على الأمن أو السلامة".

وأشار النص إلى أن ادارة الطيران الفيدرالية تسعى لأن تكون قادرة على التحرك ضد أنشطة مثل تهريب المخدرات أو المواد الخطرة وانتهاك الخصوصية أو المراقبة غير القانونية.

ووفقا لإدارة الطيران الفيدرالية فان الطائرات المسيّرة تعد قطاعا سريع النمو في عالم النقل، حيث يوجد نحو 1،5 مليون طائرة مسيّرة و160 ألف طيّار عن بعد مسجلين لديها.

والاقتراح الحالي بالعمل بنظام تحديد الهوية عن بعد يشمل جميع الطائرات الخاصة التي يبلغ وزنها 250 غراما على الأقل.

وتأتي هذه الخطوة وسط الجهود التي تبذلها شركات التكنولوجيا الكبيرة مثل "ألفابت" و"أمازون" لاستخدام هذه الطائرات لتسليم المنتجات لزبائنها.

ورحبت شركة "دي جاي آي" الصينية العملاقة لتصنيع الطائرات المسيّرة بهذا الاقتراح الذي قد يتيح استخدام هذه الطائرات في عمليات معقدة، لكنها أضافت انها ستراجع تفاصيله.

وقال نائب رئيس "دي جاي آي" بريندان شولمان "لطالما دافعنا عن نظام تحديد الهوية عن بعد الذي من شأنه توفير السلامة والأمن والمساءلة للسلطات".

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 8 ساعات

آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة شويكار

منذ حوالي 18 ساعة

براءة محمد الباز من نشر أخبار كاذبة تخص الهارب أيمن نور

منذ حوالي 16 ساعة

بدون خبرة.. الحكومة تطلب موظفين للعمل

منذ حوالي 6 ساعات

توجيهات حكومية بإنهاء جميع الترقيات المعطلة وإقرار 5% علاوة مطلع 2020

الصور

image description

محافظ أسوان يستقبل وفد الكنيسة الإنجيلية (صور)

image description

أهالي طنطا يمسحون دموع أيتام عروسين: حضرنا بدعوة الفيس (صور)

image description

المرافق تحاصر الباعة الجائلين في موسم الأقصر السياحي

image description

حملات مكثفة لإزالة إشغالات شواطئ الإسكندرية (صور)

image description

قوافل طبية من جامعة طنطا لرعاية أبناء البحر الأحمر (صور)

الأكثر قراءة

بدون خبرة.. الحكومة تطلب موظفين للعمل

آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة شويكار

"خيانة السراج".. حكومة "الوفاق" تطلب دعمًا عسكريا تركيا

نص بيان البيت الأبيض عن مكالمة السيسى وترامب

أيام زمان

أحدهم مُنع من الوقوف أمام قبر الرسول.. هؤلاء الفنانون تعرضوا للهجوم بسبب أدوارهم

الوجه الخفى لـ منيرة المهدية.. دبرت مؤامرات لـ أم كلثوم وأشاعت أنها تعرضت للاغتصاب

«صبرًا آل يوسف».. أسرار صراع يوسف شاهين مع السباعي وإدريس

حكاية وفاة عبد المنعم إبراهيم مكتئبًا.. «سبب غريب بين الفنانين»

نجم الساعة

أحدهم مُنع من الوقوف أمام قبر الرسول.. هؤلاء الفنانون تعرضوا للهجوم بسبب أدوارهم

الصحة

دراسة: صعوبات النوم وقت الحمل تؤثر على وزن الجنين

أهم النصائح للوقاية من الأمراض المزمنة

دراسة: زيادة وزن الأم يؤثر على ذكاء الطفل

دراسة: الشوفان على الفطار يحمي من السكتة الدماغية

الرئيس نيوز

الرئاسة الفلسطينية ترفض إجراء الانتخابات بمعزل عن القدس

القبض على 50 متهمًا بالتحرش في السعودية

وهبة: سكان الأرض معرضون للانقراض بسبب الإرهاب.. ومصر مركز لمقاومته

الجيش السوداني ردا على أردوغان: ليس لدينا مرتزقة في ليبيا

منوعات

فرض غرامة على شراء السجائر من الباعة الجائلين فى فرنسا

سر خطورة إقلاع وهبوط الطائرات

العثور على قبور تاريخية فى مكة المكرمة

"اللسان للشم".. أغرب الدراسات فى عام 2019

كشكول

قوافل جامعة طنطا تستقبل المرضى فى مستشفى شلاتين المركزى

«دفء الشتاء حق» مبادرة بإدارة كفرالشيخ التعليمية

حروب الأجيال والمنافسة الرقمية في مؤتمر بإعلام بني سويف

السجن عام لطالبة وآخرين لتعاطي الحشيش والاستروكس بالإسكندرية

إسلام سياسي

صوفية الجزائر تقدم واجب العزاء فى "قائد صالح"

«المنشد على الهلباوى»: الإنشاد الدينى له مذاق خاص فى حضرة سيدنا الحسين

منتصر عمران: تراجع الإخوان عن المخططات منهج تسير عليه منذ حسن البنا

الإمام الأكبر: وصايا الأنبياء أكدت على الأخوة بين الناس

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
عبدالرحمن الرافعى.. القومية المصرية والعصر العثمانى
مدحت بشاى
ياللى كرهتوا الفنون وجهلتوا محاسنها
جمال طه
الأزمة الليبية واشتعال لهيب «حرب الغاز»
ماجد حبته
مطبخ أو «غُرزة» قرطاج!
المزيد

الثقافة

عروض لكورال الأطفال والفنون الشعبية بثقافة مطروح

فريق "أبيض في أسود" يطلق مبادرة "المسرح رسالة"

وائل خورشيد يكتب: حاسة الصمت

منتصر القفاش: كتابة حسن عبد الموجود فى "عين القط" تفاجئ القارئ

صفحتنا ع الفيس بوك