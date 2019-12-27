-
الجمعة 27 ديسمبر 2019 الموافق 01 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

انخفاض الناتج الصناعى لليابان ومعدل البطالة

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 04:52 ص
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
أعلنت الحكومة اليابانية اليوم الجمعة أن الناتج الصناعي في البلاد انخفض بنسبة 9ر0 بالمئة خلال نوفمبر الماضي مقارنة بالشهر السابق، في الوقت الذي انخفض فيه معدل البطالة.

ويأتي هذا التراجع للشهر الثاني على التوالي، بعد انخفاض بنسبة 5ر4 بالمئة خلال أكتوبر الماضي. وحقق الإنتاج الصناعي أداء أفضل قليلًا من متوسط توقعات بانخفاض قدره 1.2بالمئة، والذي تنبأ به محللون استطلعت أراءهم صحيفة "نيكاي بزنس ديلي" اليابانية.

وذكرت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية أن مؤشر الناتج الصناعي لقطاعات المصانع والمناجم خلال الشهر الماضي استقر عند مستوى 7ر97 نقطة، مقابل مستوى الأساس البالغ 100 نقطة عام 2015.

ويتوقع مصنعون أن يرتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 8ر2 بالمئة خلال الشهر الجاري ويرتفع بنسبة 5ر2 بالمئة في شهر يناير، وفقًا لمسح أجرته الوزارة.

وأضافت الوزارة أن مؤشر الشحنات الصناعية انخفض بنسبة 7ر1 بالمئة ليصل إلى 4ر96 خلال نوفمبر مقارنة بالشهر السابق، كما انخفضت مؤشر المخزونات الصناعية بنسبة 1ر1 بالمئة ليصل إلى 1ر103.

وذكرت الحكومة أيضًا أن معدل البطالة في البلاد انخفض إلى 2ر2 بالمئة خلال نوفمبر من 4ر2 بالمئة خلال الشهر السابق.

وقالت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات إن عدد العاملين في البلاد بلغ 62ر67 مليون، بزيادة قدرها 530 ألف عن العام السابق.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 19 ساعة

مصرع 6 وإصابة 5 في حادث انقلاب أتوبيس مدرسة بأسيوط

منذ حوالي 5 ساعات

القوصى: شروط اختيار رواد الفضاء المصريين ستكون قاسية

منذ يوم

القبض على بلطجية العجمى.. هاجموا صاحب محل ملابس بالسلاح الأبيض

منذ حوالي 18 ساعة

براءة محمد الباز من نشر أخبار كاذبة تخص الهارب أيمن نور

الصور

image description

محافظ أسوان يستقبل وفد الكنيسة الإنجيلية (صور)

image description

أهالي طنطا يمسحون دموع أيتام عروسين: حضرنا بدعوة الفيس (صور)

image description

المرافق تحاصر الباعة الجائلين في موسم الأقصر السياحي

image description

حملات مكثفة لإزالة إشغالات شواطئ الإسكندرية (صور)

image description

قوافل طبية من جامعة طنطا لرعاية أبناء البحر الأحمر (صور)

الأكثر قراءة

بدون خبرة.. الحكومة تطلب موظفين للعمل

آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة شويكار

"خيانة السراج".. حكومة "الوفاق" تطلب دعمًا عسكريا تركيا

نص بيان البيت الأبيض عن مكالمة السيسى وترامب

أيام زمان

أحدهم مُنع من الوقوف أمام قبر الرسول.. هؤلاء الفنانون تعرضوا للهجوم بسبب أدوارهم

الوجه الخفى لـ منيرة المهدية.. دبرت مؤامرات لـ أم كلثوم وأشاعت أنها تعرضت للاغتصاب

«صبرًا آل يوسف».. أسرار صراع يوسف شاهين مع السباعي وإدريس

حكاية وفاة عبد المنعم إبراهيم مكتئبًا.. «سبب غريب بين الفنانين»

نجم الساعة

أحدهم مُنع من الوقوف أمام قبر الرسول.. هؤلاء الفنانون تعرضوا للهجوم بسبب أدوارهم

الصحة

دراسة: صعوبات النوم وقت الحمل تؤثر على وزن الجنين

أهم النصائح للوقاية من الأمراض المزمنة

دراسة: زيادة وزن الأم يؤثر على ذكاء الطفل

دراسة: الشوفان على الفطار يحمي من السكتة الدماغية

الرئيس نيوز

الرئاسة الفلسطينية ترفض إجراء الانتخابات بمعزل عن القدس

القبض على 50 متهمًا بالتحرش في السعودية

وهبة: سكان الأرض معرضون للانقراض بسبب الإرهاب.. ومصر مركز لمقاومته

الجيش السوداني ردا على أردوغان: ليس لدينا مرتزقة في ليبيا

منوعات

فرض غرامة على شراء السجائر من الباعة الجائلين فى فرنسا

سر خطورة إقلاع وهبوط الطائرات

العثور على قبور تاريخية فى مكة المكرمة

"اللسان للشم".. أغرب الدراسات فى عام 2019

كشكول

قوافل جامعة طنطا تستقبل المرضى فى مستشفى شلاتين المركزى

«دفء الشتاء حق» مبادرة بإدارة كفرالشيخ التعليمية

حروب الأجيال والمنافسة الرقمية في مؤتمر بإعلام بني سويف

السجن عام لطالبة وآخرين لتعاطي الحشيش والاستروكس بالإسكندرية

إسلام سياسي

صوفية الجزائر تقدم واجب العزاء فى "قائد صالح"

«المنشد على الهلباوى»: الإنشاد الدينى له مذاق خاص فى حضرة سيدنا الحسين

منتصر عمران: تراجع الإخوان عن المخططات منهج تسير عليه منذ حسن البنا

الإمام الأكبر: وصايا الأنبياء أكدت على الأخوة بين الناس

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
عبدالرحمن الرافعى.. القومية المصرية والعصر العثمانى
مدحت بشاى
ياللى كرهتوا الفنون وجهلتوا محاسنها
جمال طه
الأزمة الليبية واشتعال لهيب «حرب الغاز»
ماجد حبته
مطبخ أو «غُرزة» قرطاج!
المزيد

الثقافة

عروض لكورال الأطفال والفنون الشعبية بثقافة مطروح

فريق "أبيض في أسود" يطلق مبادرة "المسرح رسالة"

وائل خورشيد يكتب: حاسة الصمت

منتصر القفاش: كتابة حسن عبد الموجود فى "عين القط" تفاجئ القارئ

صفحتنا ع الفيس بوك