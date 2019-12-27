انخفاض الناتج الصناعى لليابان ومعدل البطالة

أعلنت الحكومة اليابانية اليوم الجمعة أن الناتج الصناعي في البلاد انخفض بنسبة 9ر0 بالمئة خلال نوفمبر الماضي مقارنة بالشهر السابق، في الوقت الذي انخفض فيه معدل البطالة.



ويأتي هذا التراجع للشهر الثاني على التوالي، بعد انخفاض بنسبة 5ر4 بالمئة خلال أكتوبر الماضي. وحقق الإنتاج الصناعي أداء أفضل قليلًا من متوسط توقعات بانخفاض قدره 1.2بالمئة، والذي تنبأ به محللون استطلعت أراءهم صحيفة "نيكاي بزنس ديلي" اليابانية.



وذكرت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية أن مؤشر الناتج الصناعي لقطاعات المصانع والمناجم خلال الشهر الماضي استقر عند مستوى 7ر97 نقطة، مقابل مستوى الأساس البالغ 100 نقطة عام 2015.



ويتوقع مصنعون أن يرتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 8ر2 بالمئة خلال الشهر الجاري ويرتفع بنسبة 5ر2 بالمئة في شهر يناير، وفقًا لمسح أجرته الوزارة.



وأضافت الوزارة أن مؤشر الشحنات الصناعية انخفض بنسبة 7ر1 بالمئة ليصل إلى 4ر96 خلال نوفمبر مقارنة بالشهر السابق، كما انخفضت مؤشر المخزونات الصناعية بنسبة 1ر1 بالمئة ليصل إلى 1ر103.



وذكرت الحكومة أيضًا أن معدل البطالة في البلاد انخفض إلى 2ر2 بالمئة خلال نوفمبر من 4ر2 بالمئة خلال الشهر السابق.



وقالت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات إن عدد العاملين في البلاد بلغ 62ر67 مليون، بزيادة قدرها 530 ألف عن العام السابق.