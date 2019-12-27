-
الجمعة 27 ديسمبر 2019 الموافق 01 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أوتو

أصحاب السيارات بألمانيا تائهون في أدغال الدعاوى القانونية

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 04:47 ص
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
استمرت الحيرة بين مئات الآلاف من أصحاب سيارات الديزل في ألمانيا، حيث لم تتضح الأمور بالنسبة
للكثير من القضايا، رغم مرور أكثر من أربعة أعوام على بدء أزمة عوادم الديزل، ولم يتضح بعد ما إذا كان باستطاعة أصحاب هذه الدعاوى أن يأملوا في الحصول على تعويضات، لأن وجود خليط من الأحكام والتقديرات من قبل بعض المحاكم يجعل من الصعب على أصحاب الدعاوى الحصول على تقييم موحد للفرص التي تحظى بها دعاويهم.

كما أنه لا تبدو في الأفق معالم نتيجة قانونية في أول قضية نموذجية في هذا الشأن، إضافة إلى ذلك لا تزال هناك وجهات نظر متباينة بشأن فترة التقادم لأي حقوق محتملة للمستهلكين، وكيفية تصنيف القضايا التي تنظر خارج ألمانيا في المحكمة العليا بولاية سكسونيا السفلى، ومقرها مدينة براونشفايج، 444000 دعوى مصنفة في مجموعات.

دعا رئيس المحكمة، ميشائيل نيف، بالفعل لتحقيق تسوية بين شركة فولكسفاجن، فولكسفاجن، والاتحاد الألماني لمراكز حماية المستهلك، وهو ما ترفضه الشركة رسميا حتى الآن معتبرة هذه التسوية "غير ممكنة" بسبب عدم إمكانية تسوية هذه الدعاوى بشكل فردي، ومن المنتظر أن يستمر الأمر عام 2020 أيضا وحيث إن بعض المحامين يرون أن بعض الدعاوى الجماعية لم تعد كبيرة بالحجم الكافي، فإنهم يحاولون الفوز ببعض الموكلين أصحاب الدعاوى الفردية، حيث بدأت أطراف خدمية ماهرة في الأعمال، توزيع بطاقات تعريفية على العملاء خلال أول جلسة في محكمة براونشفايج، وأثنت على "حوافز"
لأصحاب الدعاوى الراغبين في تغيير محاميهم. وفي الوقت ذاته هناك عدد كبير من الدعاوى ينظر في المحاكم الابتدائية ومحاكم الولايات في جميع أنحاء ألمانيا.

أعلنت شركة فولكسفاجن مع اقتراب العام الجديد عن وجود نحو 60 ألف دعوى معلقة على مستوى ألمانيا. وصدر حتى الآن 50 ألف حكم تقريبا. كان الكشف في سبتمبر عن التلاعب في برامج عوادم سيارات الديزل التي تنتجها الشركة إيذانا ببدء "ديزل جيت".

شركة فولكسفاجن هي شركة السيارات
الوحيدة التي أقرت بارتكاب أخطاء فيما يتعلق بالسوق الأمريكية. أصبحت هذه الفضية تطال نحو 11 مليون سيارة من إنتاج الشركة.

وفقا لبيانات الشركة فإن أكثر من 210 أحكام صدرت على مستوى المحاكم العليا بالولايات، "أكثرها لصالح شركة فولكسفاجن". حيث لا تقضي المحاكم عادة بتعويضات واسعة أو سيارات جديدة لعملاء الشركة. ولكن هناك قضايا قرر فيها القضاة بسيارات جديدة للمتضررين.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 6 ساعات

توجيهات حكومية بإنهاء جميع الترقيات المعطلة وإقرار 5% علاوة مطلع 2020

منذ حوالي 5 ساعات

حالة نادرة.. سيدة برحمين منفصلين تضع مولودها بمستشفى إسنا التخصصى

منذ حوالي 14 ساعة

أحدهم مُنع من الوقوف أمام قبر الرسول.. هؤلاء الفنانون تعرضوا للهجوم بسبب أدوارهم

منذ يوم

القبض على بلطجية العجمى.. هاجموا صاحب محل ملابس بالسلاح الأبيض

الصور

image description

محافظ أسوان يستقبل وفد الكنيسة الإنجيلية (صور)

image description

أهالي طنطا يمسحون دموع أيتام عروسين: حضرنا بدعوة الفيس (صور)

image description

المرافق تحاصر الباعة الجائلين في موسم الأقصر السياحي

image description

حملات مكثفة لإزالة إشغالات شواطئ الإسكندرية (صور)

image description

قوافل طبية من جامعة طنطا لرعاية أبناء البحر الأحمر (صور)

الأكثر قراءة

بدون خبرة.. الحكومة تطلب موظفين للعمل

آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة شويكار

"خيانة السراج".. حكومة "الوفاق" تطلب دعمًا عسكريا تركيا

نص بيان البيت الأبيض عن مكالمة السيسى وترامب

أيام زمان

أحدهم مُنع من الوقوف أمام قبر الرسول.. هؤلاء الفنانون تعرضوا للهجوم بسبب أدوارهم

الوجه الخفى لـ منيرة المهدية.. دبرت مؤامرات لـ أم كلثوم وأشاعت أنها تعرضت للاغتصاب

«صبرًا آل يوسف».. أسرار صراع يوسف شاهين مع السباعي وإدريس

حكاية وفاة عبد المنعم إبراهيم مكتئبًا.. «سبب غريب بين الفنانين»

نجم الساعة

أحدهم مُنع من الوقوف أمام قبر الرسول.. هؤلاء الفنانون تعرضوا للهجوم بسبب أدوارهم

الصحة

دراسة: صعوبات النوم وقت الحمل تؤثر على وزن الجنين

أهم النصائح للوقاية من الأمراض المزمنة

دراسة: زيادة وزن الأم يؤثر على ذكاء الطفل

دراسة: الشوفان على الفطار يحمي من السكتة الدماغية

الرئيس نيوز

الرئاسة الفلسطينية ترفض إجراء الانتخابات بمعزل عن القدس

القبض على 50 متهمًا بالتحرش في السعودية

وهبة: سكان الأرض معرضون للانقراض بسبب الإرهاب.. ومصر مركز لمقاومته

الجيش السوداني ردا على أردوغان: ليس لدينا مرتزقة في ليبيا

منوعات

فرض غرامة على شراء السجائر من الباعة الجائلين فى فرنسا

سر خطورة إقلاع وهبوط الطائرات

العثور على قبور تاريخية فى مكة المكرمة

"اللسان للشم".. أغرب الدراسات فى عام 2019

كشكول

قوافل جامعة طنطا تستقبل المرضى فى مستشفى شلاتين المركزى

«دفء الشتاء حق» مبادرة بإدارة كفرالشيخ التعليمية

حروب الأجيال والمنافسة الرقمية في مؤتمر بإعلام بني سويف

السجن عام لطالبة وآخرين لتعاطي الحشيش والاستروكس بالإسكندرية

إسلام سياسي

صوفية الجزائر تقدم واجب العزاء فى "قائد صالح"

«المنشد على الهلباوى»: الإنشاد الدينى له مذاق خاص فى حضرة سيدنا الحسين

منتصر عمران: تراجع الإخوان عن المخططات منهج تسير عليه منذ حسن البنا

الإمام الأكبر: وصايا الأنبياء أكدت على الأخوة بين الناس

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
عبدالرحمن الرافعى.. القومية المصرية والعصر العثمانى
مدحت بشاى
ياللى كرهتوا الفنون وجهلتوا محاسنها
جمال طه
الأزمة الليبية واشتعال لهيب «حرب الغاز»
ماجد حبته
مطبخ أو «غُرزة» قرطاج!
المزيد

الثقافة

عروض لكورال الأطفال والفنون الشعبية بثقافة مطروح

فريق "أبيض في أسود" يطلق مبادرة "المسرح رسالة"

وائل خورشيد يكتب: حاسة الصمت

منتصر القفاش: كتابة حسن عبد الموجود فى "عين القط" تفاجئ القارئ

صفحتنا ع الفيس بوك