زلزال شدته 5.1 درجة يضرب بوشهر النووية بإيران

ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن زلزالًا شدته 5.1 درجة ضرب منطقة قريبة من محطة بوشهر النووية في إيران اليوم الجمعة.



والزلزال متوسط الشدة، وهو ما يمكن أن يسبب أضرارًا كبيرة، ويبعد مركزه 53 كيلومترا شرقي محطة بوشهر الواقعة على ساحل إيران الجنوبي.



ويأتي الزلزال بعد أقل من شهر على زلزال كبير ضرب شمال إيران خلّف قتلى وعشرات الجرحى.



وتشهد إيران بشكل متكرر هزات أرضية متفاوتة القوة والخسائر، ففي عام 2003، هزّ زلزال بلغت قوته 6.6 درجة مدينة بام التاريخية، ما أسفر عن مقتل 26 ألف شخص.



وفي عام 2017، ضرب زلزال قوته سبع درجات غرب إيران وقتل أكثر من 600 شخص، وتسبب بسقوط أكثر من تسعة آلاف جريح.