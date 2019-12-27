مراقبة العمل في بيرو تفرض غرامة على "ماكدونالدز"

فرضت هيئة مراقبة العمل في بيرو غرامة على الشركة المشغلة لمطاعم "ماكدونالدز" في البلاد بقيمة 254 ألف دولار، بعد وفاة اثنين من موظفيها.



وجاء خبر التغريم بعد معلومات وردت سابقا عن تعليق شبكة مطاعم "ماكدونالدز" في البلاد بهدف إجراء تحقيق في ملابسات وفاة اثنين من عامليها، هما كارلوس غابرييل (19 عاما) وزوجته ألكساندرا أنتونيلا بوراس (18 عاما) لقيا مصرعهما صعقا بالكهرباء أثناء قيامهما بتنظيف مطبخ أحد مطاعم ماكدونالدز في 15 ديسمبر الجاري.



وذكر بيان نشرته الهيئة أن الشركة، التي تشغل 29 مطعمًا، ارتكبت 6 مخالفات جدية لقواعد الأمان وحماية سلامة الموظفين، ما أدى إلى الحادث.



وأوضح البيان أن، من بين هذه المخالفات غياب فحوصات منتظمة وتقييم مدى أمان ظروف العمل وغياب معايير السلامة لدى القيام بأعمال تنظيف عن لائحة القواعد الداخلية، إضافة إلى عدم استخدام العاملين وسائل الوقاية الفردية وخلاف ذلك من المخالفات، وفقا لوكالة "رويترز".