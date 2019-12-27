نتنياهو يعلن فوزه بالانتخابات التمهيدية لرئاسة الليكود

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، فوزه بالانتخابات التمهيدية لرئاسة حزب الليكود، ما يضمن له قيادة الحزب اليميني في الانتخابات المقررة في مارس 2020.



وكتب نتانياهو، الذي يواجه اتهامات بالفساد على موقع تويتر قبل ساعة من إغلاق صناديق الاقتراع "أنه انتصار كبير! شكرا لأعضاء الليكود على ثقتهم ودعمهم وحبهم".



وأضاف نتانياهو "بمساعدة الله ومساعدتكم، سأقود الليكود الى فوز كبير في الانتخابات المقبلة وسنستمر بقيادة دولة إسرائيل لتحقيق إنجازات غير مسبوقة".



وأدلى نحو 57 ألفا من أعضاء الليكود في أنحاء البلاد طوال نهار الخميس.



وأظهرت نتائج أولية تحقيق نتانياهو لفوز مريح على منافسه جدعون ساعر، ومن المتوقع أن تصدر النتائج الرسمية بعد ساعات.



توقع استطلاع لآراء الناخبين عقب الخروج من صناديق الاقتراع أن يظل نتانياهو الممسك بزمام السلطة في الحزب اليميني المتطرف منذ 14 عاما سيظل زعيما له بحصوله على 71.52 بالمئة من الأصوات.



وأظهر الاستطلاع حصول منافس نتانياهو جدعون ساعر على 28.48 بالمئة من الأصوات، ومن المقرر أن تعلن النتائج الرسمية صباح الجمعة.



وزاد التحدي الذي يمثله ساعر من الضغوط المتصاعدة هذا العام على نتنياهو، الذي شغل منصب رئيس الوزراء 4 فترات ويكافح من أجل بقائه السياسي بعد أن وجه له الادعاء لائحة اتهامات بالفساد.



ففي نوفمبر اتهمه الادعاء بالفساد في 3 قضايا جنائية، كما فشل نتانياهو مرتين في تشكيل حكومة بعد جولتين غير حاسمتين من الانتخابات العامة في شهري أبريل وسبتمبر.



كذلك أخفق بيني جانتس خصم نتانياهو في تلك الانتخابات في تشكيل حكومة ائتلافية، الأمر الذي زج بإسرائيل في مأزق سياسي وأدى إلى إجراء انتخابات ثالثة للمرة الأولى.



ويصف نتانياهو الدعوى القضائية المرفوعة عليه بأنها استهداف لأغراض سياسية من تدبير وسائل إعلام واليسار الإسرائيلي على أمل الإطاحة به.