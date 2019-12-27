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منوعات

اكتشاف قصر يعود لحضارة المايا القديمة شرقى المكسيك

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 04:25 ص
جريدة الدستور
وكالات
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قال مسؤولون مكسيكيون معنيون بالأنثروبولوجيا إن، علماء الآثار اكتشفوا قصرا كبيرا ربما كانت تستخدمه النخبة في حضارة المايا قبل أكثر من ألف عام في مدينة كولوبا القديمة بالقرب من منطقة كانكون السياحية الشهيرة حاليا في شرق المكسيك.

وقال المعهد الوطني للأنثروبولوجيا والتاريخ بالمكسيك في بيان إن، بقايا المبنى البالغ ارتفاعه ستة أمتار وطوله 55 مترا وعرضه 15 مترا تشير إلى أن القصر كان مأهولا لفترتين طويلتين ما بين 600-1050 بعد الميلاد.

وبلغت حضارة المايا أوجها بين 250 و900 بعد الميلاد عندما حكمت مساحات شاسعة فيما يعرف حاليا بجنوب المكسيك وجواتيمالا وبليز وهندوراس.

وتم اكتشاف القصر في شرق منطقة كولوبا الأثرية، وهي موقع رئيسي قبل الحقبة الإسبانية في ولاية يوكاتان المكسيكية.

وقال عالم الآثار ألفريدو باريرا في تسجيل مصور نشره المعهد الوطني للأنثروبولوجيا والتاريخ "هذا العمل هو البداية، بدأنا فحسب الكشف عن أحد أضخم الهياكل في الموقع".

وكانت كولوبا تحظى بصلات مهمة مع مدن المايا ومن بينها مدينة إيك بالام وتشيتشن إيتزا الأكثر أهمية، لتقع تحت نفوذها وتصبح جزءا من شبكتها التجارية وأراضيها.

والى جانب القصر، ينقب خبراء مكسيكيون عن أربعة هياكل أخرى في المنطقة التي تعرف باسم "المجموعة ج" في الساحة المركزية في كولوبا بما في ذلك مذبح وأطلال مبنيين سكنيين وهيكل دائري يُعتقد أنه موقد.

وقال المعهد الوطني للأنثروبولوجيا والتاريخ إن علماء البيئة يبحثون إعادة تشجير أجزاء من كولوبا لحماية الموقع التاريخي من أضرار الرياح والشمس.

وأضاف المعهد أن، الموقع ينبغي أن يُفتح للجمهور على المدى المتوسط.

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