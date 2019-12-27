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منوعات

أفضل المدن الأوروبية السياحية لزيارتها فى 2020

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 04:19 ص
جريدة الدستور
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يسعى معظم الأشخاص عادة للبحث عن أفضل الوجهات السياحية التي يمكن زيارتها والاستمتاع بإجازة مميزة فيها فى بداية كل عام وتعد القارة الأوروبية، إحدى أغنى الخيارات السياحية.

وأعلن موقع بيزنس إنسايدر، قائمة بأفضل الوجهات السياحية في أوروبا لعام 2020 وفقًا لتصنيف "ترافيل اند تريجر" العالمي، على النحو التالي:

بودابست، المجر (هنغاريا)
تتميز المدينة المذهل بتراثها المعماري والتاريخي الغني، فهي توفر مزيجًا لا مثيل له من الثقافة وفن الطهو ومزايا المياه الحرارية ومناظر التراث العالمي. لؤلؤة نهر الدانوب ليست فقط أفضل وجهة أوروبية، بل هي أيضًا واحدة من أجمل المدن وأكثرها أمانًا في العالم.

براغا، البرتغال
تجذب براغا المسافرين من جميع أنحاء العالم. وتعتبر براغا التي تبعد مسافة ساعة واحدة بالقطار من مدينة بورتو، مدينة رائعة وجذابة ومليئة بالحياة. تقدم المدينة أفضل ما في البرتغال في جو ودود ودافئ. ويمكن للسياح التجول في شوارع التسوق، والتمتع بجمال الكاتدرائية القوطية، أو قضاء عطلة رومنسية في حديقة سانتا باربرا العامة.

جبل مونتي ايسولا، إيطاليا
يعتبر مونتي إيسولا من أجمل الوجهات في إيطاليا، ويطل هذا الجبل على بحيرة ساحرة ألهمت الكثير من الفنانين مثل كريستو. ويمكن للسياح القيام بالعديد من النشاطات في هذا الموقع السياحي المميز، مثل التنزه، واكتشاف الحرف المحلية، وصيد السمك.

ميتز، فرنسا
إذا كنت ترغب في اكتشاف واحدة من أكثر الوجهات العصرية في فرنسا، فمدينة ميتز هي المكان المناسب. تقع ميتز في الشمال الشرقي لفرنسا على بعد 82 دقيقة فقط من باريس بالقطار، وهي مدينة مثالية لقضاء عطلة قصيرة. مزيجها من شوارع التسوق الحيوية والمشي على ضفاف النهر يجعلها مثالية للمشاة وراكبي الدراجات والأشخاص الذين يبحثون عن التسلية والاسترخاء. وتعد الحدائق الصديقة للعائلة جزءًا من أسلوب حياة المدينة.

بوزنان، بولندا
تحتوي بوزان على قاعة المدينة المذهلة التي بنيت على طراز عصر النهضة، والقلعة الضخمة التي تشبه قلاع القرون الوسطى، والواجهات الملونة في ميدان السوق القديم.

ملقة، إسبانيا
ملقة من أكثر المدن الإسبانية تميزًا، إذ يمكن للسياح التجول في أزقة المركز التاريخي القديم، والاستمتاع بهواء البحر المنعش على الأرصفة، أو التسوق في المارينا؛ للحصول على منظر بانورامي للمدينة، يمكن للسياح التسلق إلى قمة قلعة جبل طارق للحصول على منظر لإحدى أجمل المدن في أوروبا.
كما يمكن الاستمتاع بيوم مليء بالإثارة في منطقة "كامينتو ديل ري"، التي تعتبر واحدة من أجمل مناطق الجذب الطبيعية في مقاطعة مالقة.

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