"الإذاعة اليابانية" تبث عن طريق الخطأ إطلاق كوريا الشمالية لصواريخ

اعتذرت هيئة الإذاعة اليابانية اليوم الجمعة بعد أن بثت عن طريق الخطأ أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخًا ادعت أنه سقط في البحر قبالة جزيرة هوكايدو شمالي البلاد.



ونشرت هيئة الإذاعة اليابانية، التي لطالما تعرضت للانتقاد لكونها ناطقة بلسان حكومة رئيس الوزراء شينزو آبي، تنبيهًا إخباريًا قائلة إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخًا ويعتقد أنه سقط في البحر على بعد حوالي 2000 كيلومتر شرق كاب إريمو في جزيرة هوكايدو.



وقالت الإذاعة في بيان "إن الرسالة كانت معدة لأغراض التدريب ولم تكن حقيقية".



وجاء هذا التقرير الخاطئ في الوقت الذي تشهد فيه اليابان وكوريا الجنوبية ودول أخرى حالة تأهب قصوى من أن كوريا الشمالية قد تختبر إطلاق صاروخ باليستي طويل المدى.



وحددت كوريا الشمالية مهلة للولايات المتحدة تنتهي بحلول نهاية العام الجاري لتغير ما تقول أنه سياسة عدائية وتخفف العقوبات وسط توقف لمحادثات نزع السلاح النووي بين البلدين، مهددة بـ "هدية عيد الميلاد" إذا لم يتم تلبية مطالبها.