فرض غرامة على شراء السجائر من الباعة الجائلين فى فرنسا

يواجه الأشخاص الذين يشترون السجائر من باعة متجولين غير مرخصين في فرنسا غرامة قدرها 135 يورو (150 دولارا)، في تدبير من شأنه المساعدة في التصدي لهذه الظاهرة بصورة أفضل.



وقالت النائبة أليكساندرا لوي من "الجمهورية إلى الأمام" الحزب الرئاسي القائم على هذه المبادرة إن، أول محاضر الضبط قد تسطر سريعًا، إذ إن المرسوم الذي ينص على هذه المخالفة من الدرجة الرابعة.



وأضافت أن، هذا التدبير منتظر من جانب الشرطيين في الأحياء التي تشهد هذه الظاهرة بصورة خاصة، أبرزها حي باريس الباريسي أو وسط مدينة مرسيليا الساحلية جنوب فرنسا.



وأشارت لوي إلى ضرورة "وضع المشترين أمام مسؤولياتهم"، متحدثة عن "تحد مرتبط بالصحة العامة والسلامة".



ويمثل الاتجار غير القانوني بمنتجات التبغ ظاهرة واسعة الانتشار في فرنسا تؤججها عمليات الاستيراد المنظمة وحالات تهريب محلية في المناطق الحدودية، فخلال الأشهر الـ9 الأولى من 2019، صادرت السلطات الجمركية 282.7 طن في ارتفاع نسبته 78% خلال عام.