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عالم

روسيا: الصاروخ "روكوت" آخر إطلاق فضائى فى 2019

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 02:58 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن الصاروخ - الحامل "روكوت" الذي يحمل على متنه نظام الاتصالات الفضائية "غونيتس-إم " وقمرا صناعيًا لأغراض عسكرية أطلق من قاعدة "بليستسك" الفضائية، وهو آخر إطلاق فضائي يشهده عام 2019.

وأفادت الوزارة للصحفيين: "قام طاقم القوات الفضائية التابع للقوات الجوية – الفضائية الروسية، اليوم الجمعة، في الساعة الثانية وإحدى عشرة دقيقة بتوقيت موسكو، بإطلاق صاروخ "روكوت" الخفيف من منصة الإطلاق رقم 3 من الساحة رقم 133 في مطار "بليسيتسك" الفضائي بمقاطعة "أرخانغيلسك" الروسية الشمالية.

وأشارت الوزارة إلى أن، الصاروخ يحمل "على متنه مجموعة من الأجهزة الفضائية "غونيتس-إم" وجهازًا فضائيًا لصالح وزارة الدفاع الروسية".

أضافت الوزارة "أن رأس الصاروخ الفضائي كجزء من وحدة التسارع "بريز- كا إم "، والقمر الصناعي ومجموعة أجهزة الاتصالات الفضائية "غونيتس-إم "، التي أطلقت لصالح الدفاع الروسية، قد انفصلت عن المرحلة الثانية للصاروخ الحامل "روكوت " في الوقت المقدر 02.17 بتوقيت موسكو".

وأكدت الوزارة أن، عملية إطلاق "روكوت" وكافة التحضيرات لها قد جرت بشكل طبيعي.

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