اليابان تتأهب لإرسال سفينة حربية وطائرتى دورية إلى الشرق الأوسط

أظهرت وثيقة وافق عليها مجلس الوزراء الياباني اليوم الجمعة أن طوكيو سترسل سفينة حربية وطائرتي دورية لحماية سفنها في الشرق الأوسط في ظل استمرار اضطراب الوضع في منطقة تزودها بنحو 90 في المئة من وارداتها من النفط الخام.



وسترسل اليابان بموجب الخطة مدمرة مزودة بطائرة هليكوبتر وطائرتي دورية (بي-3سي) لجمع المعلومات بهدف ضمان مرور آمن لسفنها عبر المنطقة.



وفي حال وجود أي طارئ، سيسمح وزير الدفاع الياباني للقوات باستخدام أسلحة للدفاع عن السفن المعرضة للخطر.



وبينت الوثيقة أن من المنتظر أن تغطي العملية المزمعة المياه الدولية في خليج عمان وبحر العرب وخليج عدن وليس مضيق هرمز.



وقال مسؤول بوزارة الدفاع إن الحكومة اليابانية تستهدف بدء تشغيل طائرتي الدورية الشهر المقبل، في حين ستبدأ المدمرة أنشطتها بالمنطقة في فبراير على الأرجح.