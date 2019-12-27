حظك اليوم.. برج الميزان الجمعة 27 ديسمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة، وفيما يخص برج الميزان قالت:

مهنيًا: وجود القمر الجديد في الجدي في مواجهة فتكثر الحساسيات والمسؤوليات والتعب والقلق حاول ان ترتاح وان تبتعد عن الضجة وعن المزاجية ولا تغلط تجاه أحد وانتبه الى سلامتك وصحتك.

عاطفيًا: تشرق حياتك العاطفية والعائلية وتختفي الغيوم العاطفية وسوء التفاهم مع انتقال الزهرة من مواجهة برجك من الجدي إلى الدلو الصديق ما يجذب اليك الاحباء ويغمرك كوكب الحب بكاريزما كبيرة.

صحيًا: حاول أن تسيطر على أعصابك حتى تتمكن من تطوير قدراتك، لأن ردة فعلك غالبًا ما تكلفك الكثير.



قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.