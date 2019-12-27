تعرف على سعر هاتف انفنكس S5 وأبرز مواصفاته
الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 02:45 ص
يبحث العديد من مستخدمي مؤشر البحث الشهير جوجل عن سعر انفنكس s5 والذي طرح في مصر نهاية الشهر الماضي.
ويتميز انفنكس s5 بوجود شاشة كبيرة تصل إلى Infinity-O 6.6 بوصة، ومزود بكاميرا سيلفي AI داخلية 32 ميجابكسل.
يحتوي انفنكس s5 على 4 كاميرات خلفية AI، وفلاش رباعي، تتكون الكاميرات الخلفية من كاميرا أساسية بدقة 16 ميجابكسل عالية الدقة + ultra wide-angle lens + macro lens camera + a depth field camera، وتتيح الكاميرات الأربع 16+5+2+ AI lens.
وذاكرة تخزين انفنكس s5 تصل إلى 128 جيجابت وذاكرة عشوائية 6 جيجا رام، وبطارية بقوة 4000 مللي أمبير وتدعم الشحن السريع.
سعر انفنكس s5 في مصر ٢٩٩٩ جنيها.
ويتميز انفنكس s5 بوجود شاشة كبيرة تصل إلى Infinity-O 6.6 بوصة، ومزود بكاميرا سيلفي AI داخلية 32 ميجابكسل.
يحتوي انفنكس s5 على 4 كاميرات خلفية AI، وفلاش رباعي، تتكون الكاميرات الخلفية من كاميرا أساسية بدقة 16 ميجابكسل عالية الدقة + ultra wide-angle lens + macro lens camera + a depth field camera، وتتيح الكاميرات الأربع 16+5+2+ AI lens.
وذاكرة تخزين انفنكس s5 تصل إلى 128 جيجابت وذاكرة عشوائية 6 جيجا رام، وبطارية بقوة 4000 مللي أمبير وتدعم الشحن السريع.
سعر انفنكس s5 في مصر ٢٩٩٩ جنيها.