تعرف على سعر هاتف انفنكس S5 وأبرز مواصفاته

يبحث العديد من مستخدمي مؤشر البحث الشهير جوجل عن سعر انفنكس s5 والذي طرح في مصر نهاية الشهر الماضي.



ويتميز انفنكس s5 بوجود شاشة كبيرة تصل إلى Infinity-O 6.6 بوصة، ومزود بكاميرا سيلفي AI داخلية 32 ميجابكسل.



يحتوي انفنكس s5 على 4 كاميرات خلفية AI، وفلاش رباعي، تتكون الكاميرات الخلفية من كاميرا أساسية بدقة 16 ميجابكسل عالية الدقة + ultra wide-angle lens + macro lens camera + a depth field camera، وتتيح الكاميرات الأربع 16+5+2+ AI lens.



وذاكرة تخزين انفنكس s5 تصل إلى 128 جيجابت وذاكرة عشوائية 6 جيجا رام، وبطارية بقوة 4000 مللي أمبير وتدعم الشحن السريع.



سعر انفنكس s5 في مصر ٢٩٩٩ جنيها.