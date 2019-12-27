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منوعات

نصائح هامة لإقامة مريحة وممتعة بالفنادق

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 01:50 ص
جريدة الدستور
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يبحث الكثيرون عن تجارب إقامة مريحة وممتعة داخل الفنادق، ويختارون لهذا الغرض فنادق مناسبة توفر مجموعة متكاملة من المرافق والخدمات.

وبحسب موقع وان غود ثينغ الإلكتروني، فهذه مجموعة من النصائح لأفضل إقامة بالفنادق:

1- إغلاق الستائر
استخدم علاقة الملابس لإغلاق الفجوة بين طرفي الستارة، لمنع دخول الضوء إذا كنت ترغب بالنوم خلال النهار.

2- حامل فرشاة الأسنان
توفر الفنادق عادة أماكن خاصة لفراشي الأسنان، لكن إذا كنت تخشى من التقاط الجراثيم والبكتيريا، يمكنك تخصيص حامل لفرشاة أسنانك من كوب مستعمل.

3- تجنب الضجيج
يشعر بعض النزلاء بالانزعاج من الضجة الصادرة عن الأصوات القادمة من ممرات الفندق، ولتخفيف هذه الأصوات ينصح بتغطية الجزء السفلي من باب الغرفة بقطعة من القماش.

4- استخدام آلة صنع القهوة للطهي
لا توفر الفنادق عادة الكثير من الخيارات للطهي، لذلك يمكنك استخدام آلة صنع القهوة لتسخين الماء وتحضير بعض الأطعمة البسيطة مثل المعكرونة وبضع أنواع الحساء البسيطة.

5- مكبر صوت
إذا كنت ترغب بالإستماع إلى الموسيقى على هاتفك المحمول ولا تملك مكبرات صوت، فيمكنك اللجوء إلى حيلة بسيطة، بوضع الهاتف في كوب يساعد على نشر الصوت بشكل أكبر.

6- الحماية من الجراثيم
إذا كنت من الأشخاص الذين يخشون من الجراثيم، يمكنك استخدام غطاء الرأس الموجود في الحمام لتغليف بعض الأدوات مثل جهاز التحكم بالتلفزيون.

7- تبريد المشروبات
إذا كنت ترغب بتناول مشروبات باردة ولا تملك ثلاجة في الغرفة، فيمكنك أن تملأ حوض المغسلة بالثلج وتضع المشروبات داخلها.

8- استخدام مسند الكوي
في حال عدم توفر طاولة لوضع جهاز الكمبيوتر المحمول، فيمكنك الاستعانة بمسند الكوي لهذا الغرض.

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