شاهد أغرب صيحة لشكل الشفاه فى 2019

نشأت صيحة "الشفاه المتموجة" أغرب صيحة للمكياج على الإطلاق، في روسيا، في وقت سابق من هذا العام.



وتتمثل هذه الصيحة التي لقيت ردود فعل مستنكرة على الإنترنت، في حقن مادة في الشفاه لتصبح على شكل متموج.



وبدأت هذه الصيحة الغريبة، التي يعتقد الكثيرون أنها تفتقر للجاذبية، في روسيا على يد جراح التجميل المعروف إميليان براود.



وبحسب خبراء الجراحة التجميلية، فإن هذا الصيحة قد تشكل خطرًا على الصحة، لأن حقن المادة بشكل خاطئ، قد يجعلها تصل إلى الأوعية الدموية، ما يمكن أن يتسبب بانسدادها وموت أنسجتها.



كما تنطوي هذه الممارسة على خطر آخر يتمثل في تشويه شكل الشفاه، وعدم القدرة على إعادتها إلى وضعها السابق.



ورغم مضارها الواضحة، لقيت هذه الصيحة رواجًا كبيرًا بين متابعي مواقع التواصل الاجتماعي التي تهتم بالمكياج والتجميل، وفق ما ورد في صحيفة تايمز أوف إنديا أونلاين.