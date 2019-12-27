أهم النصائح للوقاية من الأمراض المزمنة

تعتبر إجراءات الوقاية من الأمراض المزمنة ليست صعبة التحقيق، بل هي مجموعة من العادات الصحية التي يمكنك وضعها على قائمة قرارات العام الجديد.



نستعرض أهم النصائح التي يمكنك اتباعها لتجنب فوائد صحية كبيرة:



تناول 40 نوعًا من الأطعمة المختلفة (تتضمن الأعشاب والتوابل) كل أسبوع لتحقيق التنوع الغذائي.



قلّل من تناول السكر والملح، ولو بدرجة بسيطة، لتحمي نفسك من السكري وارتفاع الضغط.



تناول المزيد من السوائل الخالية من الكافيين حيث يحتاج الجسم 1.5 لتر من الماء كحد أدنى كل يوم.



اتبع الإجراءات التي تحمي القلب، مثل: الإقلاع عن التدخين، والمشي والحركة البدنية 30 دقيقة يوميًا، وتقليل أكل الدهون.



راقب كمية الطعام التي تأكلها، واحرص على ألا تبالغ في ملء صحنك بالطعام.