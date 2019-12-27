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محافظات

ضبط أدوية ومستلزمات طبية بـ9 ملايين جنيه فى حملة بأسيوط (صور)

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 12:49 ص
جريدة الدستور
أسيوط _ محمد أبو شادي:
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تمكنت هيئة الرقابة الإدارية، بالتنسيق مع مديريتي الصحة والتموين من ضبط أدوية ومحاليل ومستلزمات بـ9 ملايين جنيه، خلال حملة مكبرة للتفتيش الصيدلي.

كانت قد وردت معلومات لهيئة الرقابة الإدارية بأسيوط تفيد قيام أحد أصحاب الصيدليات بتخزين كميات كبيرة من الأدوية داخل وحدة سكنية ملك له.

وعلى الفور، تم تشكيل لجنة من دكتورة راندا رفعت مدير عام إدارة الصيدلة، والدكتور أحمد مرعى مدير إدارة التفتيش الصيدلى، والأستاذ محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين، وتم الانتقال إلى مركز أبنوب، وبمراجعة الصيدلية تم ضبط أدوية تأمين صحى وأدوية مدرجة بالجداول المخدرة بدون فواتير وعينات طبية مجانية.

كما تم ضبط شقتين سكنيتين فى ذات العقار ملك الصيدلى يقوم بإدارتهم مخزن أدوية بدون ترخيص، بالإضافة إلى ضبط مستلزمات وأجهزة محاليل ومحاليل طبية خاصة بوزارة الصحة دون سند قانوني.

تم مصادرة المضبوطات التى تم تقديرها مبدئيًا بحوالى مبلغ 9 ملايين جنيه، وحرر محضر الصيدلية رقم ٦٥ أحوال مركز شرطة أبنوب بتاريخ ١٢٢٦ لسنة ٢٠١٩، وتحرير محضر إدارة مخزن بدون ترخيص رقم ٥٧ أحوال مركز شرطة أبنوب بتاريخ ١٢٢٦ لسنة ٢٠١٩م.

وتم التحفظ على المضبوطات بإحدى مخازن مديرية الصحة بأسيوط لإعداد الحصر والعرض على النيابة العامة للتصرف.

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