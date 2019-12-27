القوصى: شروط اختيار رواد الفضاء المصريين ستكون قاسية

نفى الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، ما تردد عبر عدد من المواقع الإلكترونية، وصفحات السوشيال ميديا بشأن إطلاق مسابقة خاصة باختيار رواد فضاء مصريين لإرسالهم إلى الفضاء.



وتابع القوصي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًا: "نحن وضعنا مبادرة إطلاق رواد فضاء مصريين ضمن برنامج الفضاء الوطني، إلا أنه لم يتم التصديق عليه إلى الآن من قِبل مجلس إدارة الوكالة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي".



وتوقع الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية أن تكون شروط المسابقة قاسية وشديدة، في منتهى الدقة، مضيفًا أن الشروط الخاصة بالمسابقة ستضع من قبل وكالة الفضاء الدولية، متابعًا:"الشروط ليس لنا يد فيها وستطبق كما هي بحذافيرها، لأنه موضوع خاص بالمجتمع المصري أجمع، وبمجرد الحصول على الشروط سنعلن عنها عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بوكالة الفضاء المصرية.



وعن القمر الصناعي " طيبة 1"، أكد أنه وصل واستقر فى المدار الخاص به على ارتفاع حوالى 36 ألف كيلومتر من سطح الأرض، وتم الاتصال به من محطات التحكم للتأكد من جاهزيته ومدى كفاءة وعمل أجهزته، موضحًا أن القمر رد بإشارات يتم تحليلها لمدة شهرين للتأكد من سلامة أجهزته الوظيفية.



واختتم قوله " لا توجد أي مشاكل في القمر حتى الآن وكل أجهزته سليمة والهوائيات الخاصة بالقمر توجهت حاليًا نحو الأرض".