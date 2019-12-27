نص بيان البيت الأبيض عن مكالمة السيسى وترامب

نشر البيت الأبيض بيانًا منذ قليل على موقعه عبر الإنترنت، حول مكالمة الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس دونالد ترامب التي جرت مساء الخميس.



وأفاد بيان البيت الأبيض بأن كلا الرئيسين أبديا رفضهما لأي تدخلات خارجية في ليبيا بعد إعلان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، استعداده لإرسال قوات إلى هناك.



وأوضح بيان البيت الأبيض أن ترامب تحدث هاتفيا مع السيسي، حيث ناقش الرئيسان عددا من القضايا الإقليمية والثنائية المهمة، بما في ذلك الأزمة الليبية.



وأعرب ترامب والسيسي، حسب البيان، عن رفضهما "استغلال" الأوضاع في ليبيا من قبل أي جهات خارجية، متفقين على ضرورة أن يتخذ كل أطراف الأزمة خطوات عاجلة لحل النزاع قبل أن يفقد الليبيون السيطرة على الوضع لصالح العناصر الأجنبية.