قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنشاء مركز إحياء اللغة العربية بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين، وسيضم المركز مجلس أمناء من خيرة المتخصصين في مجال اللغة العربية.



ويهدف المركز إلى عقد دورات متقدمة جدًا في مجال اللغة العربية، تعطى الأولوية فيها للأئمة والعاملين بالأوقاف والعاملين في مجال الإعلام الديني، مع إصدار بعض الدراسات الميسرة لتعليم اللغة العربية، ودراسة منح شهادة التمكن في اللغة العربية تحت مسمى شهادة "البراعة في اللغة العربية" لتكون مكافئة لشهادة "التويفل" في اللغة الإنجليزية، على ألا تمنح إلا لمن يحقق هذا المستوى المتقدم في مجال اللغة كتابة وتحدثا ببراعة عالية.