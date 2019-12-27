إصدارات الأوقاف للمتدربين الأفارقة بمعهد "تدريب الإعلاميين"

وافق الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، على إهداء مجموعة من أحدث إصدارات وزارة الأوقاف إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام باللغات "العربية، والإنجليزية، والفرنسية"، وذلك لإهدائها للمتدربين الأفارقة بمعهد تدريب الإعلاميين الأفارقة بمعرفة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.



يأتي ذلك في إطار رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، وحرصًا من وزارة الأوقاف على تعميق علاقاتنا بأشقائنا الأفارقة، وفي ضوء دور وزارة الأوقاف التنويري والتثقيفي محليًّا وعالميًّا، وفي إطار التعاون المثمر والبناء بين وزارة الأوقاف والمؤسسات الوطنية وتقديرًا للدور الوطني الذي يقوم به المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والكتب التي تم إهداؤها هي:



أولا: مجموعة الكتب باللغة العربية:

1- الفهم المقاصدي للسنة النبوية

2- فقه الدولة وفقه الجماعة

3- فلسفة الحرب والسلم والحكم

4- مفاهيم يجب أن تصحح

5- ضلالات الإهاربيين وتفنيدها

6-في رحاب فن المقال



ثانيا: مجموعة الكتب باللغة الإنجليزية:

1- الفهم المقاصدي للسنة النبوية

2- مفاهيم يجب أن تصحح

3-حماية الكنائس في الإسلام

4- في فضاء الثقافة



ثالثا: مجموعة الكتب باللغة الفرنسية:

1- الفهم المقاصدي للسنة النبوية

2- فقه الدولة وفقه الجماعة

3- حماية الكنائس في الإسلام

4- نعمة الماء