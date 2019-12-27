عروض لكورال الأطفال والفنون الشعبية بثقافة مطروح

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة باقة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة مطروح، حيث أقام قصر ثقافة مطروح ورشة رسم حر بمدرسة الروضة الخاصة استخدام فيها الطلاب القلم الرصاص والألوان للتعبير عن أفكارهم المختلفة.



كما تم تنظيم ورشة تصنيع مجسمات من الفوم التى ترمز للسنة الجديدة، بمدرسة السيدة عائشة الاعدادية بنات، بينما عقدت ورش بنادى تكنولوجيا المعلومات تحدث فيها سامى روبيل مع الطلاب عن الكمبيوتر والاستخدام الصحيح والاستفادة منه بشكل إيجابى.



وتجدد اللقاء الأسبوعي لنادى الأدب العام بالقصر بحضور الدكتور محمود قنديل رئيس نادى الأدب وتناول الحديث عن آخر الإصدارات الأدبية، وعقدت محاضرة بعنوان "محافظة مطروح ومسارات الهجرة الغير شرعية" ألقاها على الشوكى، تحدث خلالها عن الموقع المتميز لمحافظة مطروح الذى جعلها قبلة للمهاجرين غير الشرعيين.



كما أشار إلى، جهود المحافظة لمواجهة والحد من ظاهرة الهجرة الغير شرعية التي تدمر المجتمع، بينما أقيمت ورشة قص ولصق للفوم واستخدامه فى تشكيل الرسومات المختلفة بمدرسة طارق بن زياد، بجانب محاضرة بعنوان "نفحات من القرآن والسنة" بمدرسة الروضة الإعدادية، ألقاها الشيخ هشام جمعة، تحدث فيها عن التسامح فى الدين الإسلامى، وأشار فيها إلى الآيات التى وردت فى القرآن التي تحث على التسامح والأحاديث النبوية التى أكدت عليه.



قدمت فرقة مطروح للطفل للفنون الشعبية مجموعة من الاستعراضات المميزة، بمدرسة الرينيسانس، وسط إقبال وحضور من طلاب وطالبات المدرسة.



أقيم عرض فنى لفرقة كورال الأطفال بمطروح تضمن عدة فقرات متنوعة، على مسرح النادى الاجتماعى بمطروح وسط ترحيب من أعضاء النادي وجمهور الحضور.