فريق "أبيض في أسود" يطلق مبادرة "المسرح رسالة"

أطلق فريق "أبيض في أسود" المسرحي المستقل، مبادرة "المسرح رسالة"، ومن خلالها يقدم أحدث عروضه "واحد صاحبي ماتعرفوش" مجانا لطلبة الجامعات في مصر.



ويسعى فريق "أبيض في أسود" المسرحي من خلال المبادرة للعمل على "عودة المسرح الهادف للجامعات بقوة".



ويدعو الفريق الجامعات الحكومية والخاصة والنوادي والنقابات في مصر للمشاركة في المبادرة، من خلال التواصل مع الفريق، لعرض آخر أعماله على مسارحهم مجانا.