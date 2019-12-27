جهاز المنيا يعقد الاجتماع التنسيقى الأول لمدن شمال وجنوب الصعيد لتكافؤ الفرص

عقد المهندس محمد مصطفي رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، الاجتماع التنسيقي الأول لمدن شمال وجنوب الصعيد بمقر جهاز المدينة، بحضور أعضاء الوحدة وتكافؤ الفرص بالهيئة، وممثلي الوحدات الفرعية لتكافؤ الفرص بأجهزة مدن شمال وجنوب الصعيد، لعرض خطة العمل المستهدفة للوحدة خلال عام 2020.



وأوضح "رئيس الجهاز" أنه قام بعرض لمحة تعريفية عن أهداف ومهام وحدة تكافؤ الفرص بالهيئة وأجهزتها، بالإضافة إلى تقديم المفاهيم العامة عن تكافؤ الفرص ومدى الاستفادة منها.



وأعلن "رئيس الجهاز" عن أهم التوصيات التي جاءت خلال الاجتماع، والتي تشمل أهمية الإسراع نحو إعداد خطة عمل على أن يكون من أولوياتها إعداد مجموعة من الندوات والحلقات النقاشية، فضلا عن إقامة ورش العمل في جميع المجالات التي تهم المرأة المصرية بشكل عام والعاملات بالهيئة وأجهزتها بشكل خاص من تنمية المهارات المهنية والتثقيف الصحي والأسري والاجتماعي والتثقيف البيئي والتنمية المستدامة.