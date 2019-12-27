مصرع شخصين فى حادث تصادم بالبحيرة

لقي شابين مصرعهما، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة مجهولة وموتوسيكل بقرية أبو الخاوي التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة.



تلقى اللواء مجدى القمرى أمن البحيرة، إخطارًا من الرائد عمر عرفات رئيس مباحث مركز شرطة كوم حمادة، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة مجهولة، بدراجة بخارية "موتوسيكل"، بقرية أبو الخاوى التابعة لمركز كوم حمادة.



وعلي الفور انتقل ضباط المباحث وتبين مصرع كل من: "عزت محمد سليمان الغندور" 18 سنة، "أحمد جمال محمد حلوظة" 19 سنة، وتم نقل الجثتين للوحدة الصحية بقرية أبو الخاوي.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجاري العرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة، واستخراج تصريح الدفن.