مصرع ربة منزل صعقًا بالكهرباء فى البحيرة

لقيت ربة منزل بالعقد الثالث من العمر مصرعها، نتيجة تعرضها للصعق الكهربائي بعمود إنارة أمام منزلها بعزبة مارون التابعة لمركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة.



تلقي اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، إخطارًا من الرائد محمد عطية رئيس مباحث مركز شرطة حوش عيسى يفيد وصول "نجفة.ع" 31 سنة ومقيمة بعزبة مارون بالكوم الأخضر التابعة لمركز حوش عيسي للمستشفى جثة هامدة نتيجة صعقها بعمود كهربائي بجوار منزلها.



بالانتقال والفحص تبين أنه أثناء مرور المجنى عليها بجوار عمود كهرباء حدث لها صعق كهربائي ما نتج عنه وفاتها.



تم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة وتم تحرير محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.