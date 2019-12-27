حالة نادرة.. سيدة برحمين منفصلين تضع مولودها بمستشفى إسنا التخصصى

نجح فريق النساء والتوليد، بمستشفى إسنا التخصصي، منذ قليل، في إجراء عملية ولادة قيصرية لسيدة لها رحمين منفصلين، في حالة نادرة للغاية، لتنجب الأم طفلها بصحة جيدة ومتكامل الوزن، وتمت عملية الولادة بنجاح دون حدوث أي مضاعفات، نظرًا لكونها حالة نادرة.



وكانت المستشفى قد استقبلت السيدة لإجراء ولادة قيصرية لها، وبفحصها تبين أنها تحمل رحمين منفصلين عن بعضهما البعض، وحدوث الحمل في إحداهما.



وأجريت العملية القيصرية برعاية فريق النساء والتوليد بمستشفى إسنا التخصصي من خلال فريق طبي ضم كلًا من: الدكتور حسن عبد الفتاح أخصائي النساء والولادة، والدكتور ياسر محمد أخصائي التخدير، والدكتور أحمد آدم، وبرعاية الدكتور تامر حامد عبدالسلام مدير المستشفى.