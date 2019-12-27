النواب الليبى: التفاهم بين السراج وتركيا باطل والمجلس يرفضها (فيديو)





علق فتحي المريمي المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب الليبي، على طلب حكومة فايز السراج رسميًا من تركيا بالتدخل العسكري، قائلًا إن اتفاقية التفاهم باطلة ومجلس النواب الليبي يرفضها، وبالتالي فإن أي تعاون بين أردوغان والسراج باطل وغير قانوني.ولفت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، في برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، إلى أن مجلس النواب خاطب الأمين العام للأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقي، والاتحاد الأوروبي.وأضاف: "مجلس النواب الليبي اتخذ كل الإجراءات اللازمة، من حيث المراسلات الدولية، والجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر مستعد لأي مواجهة برية أو بحرية".أفادت وكالة رويترز، مساء اليوم الخميس، بأن حكومة الوفاق الليبية برئاسة فايز السراج، طلبت من تركيا رسميًا الحصول على دعم عسكري.