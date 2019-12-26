استجابة لـ"الدستور" البترول توصل الغاز لمنطقة العوايد بالإسكندرية

بدأت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعى للمدن "تاون جاس" إحدى شركات قطاع البترول المصرى، برئاسة المهندس ياسر بهنس، بتوصيل الغاز الطبيعي لعدد من المنازل بمنطقة العوايد بمحافظة الإسكندرية، وذلك استجابة لـ"الدستور".



يأتى ذلك بعد أن تقدم عدد من المواطنين بمنطقة العوائد بمحافظة الإسكندرية لـ"الدستور"، ببلاغ يفيد بعدم توصيل الغاز الطبيعي لمنازلهم ضخ الغاز بعد عمل المقايسات اللأزمة، ولم يتم التشغيل، وفور المهندس شريف أبو المحاسن، مدير عام المشروعات لمنطقة الإسكندرية بلاغ من المواطنين عن طريق "الدستور"، قام وفريق عملة بالمنطقة بتوصيل الغاز لهم خلال ساعات قليلة من تلقى البلاغ، وذلك بناءًا على توجيهات المهندس ياسر بهنس رئيس مجلس إدارة "تاون جاس" بسرعة التعامل مع البلاغات المقدمة من المواطنين وكذلك البلاغات التى تأتى عن طريق وسائل الإعلام.



وتقدم أهالى المنطقة بالشكر لـ"الدستور" على سرعة استجابة الشركة لهم.



ومن المخطط خلال خطة عام 2020 - 2019، أن تقوم "تاون جاس" بتوصيل الخدمة لعدد 300 ألف عميل، بالإضافة إلى توصيل الغاز لمناطق جديدة يدخلها الغاز لأول مرة، ومنها مدينة الحوامدية والبدرشين وكرداسة أطفيح بمحافظة الجيزة، ومناطق نفيشة والدريسة وأبوقير، وأبيس بمحافظة الإسكندرية، ومنطقة العرب في محافظة بورسعيد.